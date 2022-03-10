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ABD'den Ukrayna açıklaması! Merak edilen soruya yanıt

10.03.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya girmesi için kırmızı çizginin ne olacağı sorusuna "Burada kırmızı çizgilerden bahsetmeyeceğim ancak Rusya'nın hiçbir adımı karşılıksız kalmaz" yanıt verdi.

ABD'den Ukrayna açıklaması! Merak edilen soruya yanıt

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken NATO'nun özellikle ABD'nin duruma müdahil olup olmayacağı merak edilirken Beyaz Saray'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya girmesi için kırmızı çizginin ne olacağı sorusuna "Burada kırmızı çizgilerden bahsetmeyeceğim ancak Rusya'nın hiçbir adımı karşılıksız kalmaz" yanıtını verdi.

"BİZİM DEĞERLENDİRMEMİZ BİR DÜNYA SAVAŞINI ÖNLEME ÇABAMIZA DAYANIYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeme kararına ilişkin bir gazeteci, "Şu anda biz burada konuşurken insanlar ölüyor, size savaş uçağı gönderme riskinin çok fazla olduğunu düşündüren nedir?" diye sordu.

Psaki, "Bizim değerlendirmemiz, bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor." ifadesini kullanarak, bölgeye tanksavar göndermekle savaş uçağı vermenin aynı şey olmadığını kaydetti.

Ukrayna halkına savunma yardımı ve insani yardım konusunda destek verdiklerini ve halkın ihtiyaçlarını da değerlendirdiklerini belirten Psaki, "Biz aynı zamanda gerginliği daha fazla tırmandıracak adımlar atmaktan da kaçınıyoruz." yorumunu yaptı.

KİMYASAL SİLAH AÇIKLAMASI

Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silah ürettiği iddialarını reddeden Psaki, "Biyolojik ve kimyasal silah programı olan ülke. Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silah kullanmak konusunda sadece kapasitesi yok, bu konuda bir tarihi de var. Bu nedenle dünya, Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silah kullanabileceği olasılığına karşı gözü açık olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

MERAK EDİLEN SORUYA YANIT

Psaki, Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya girmesi için kırmızı çizginin ne olacağı sorusuna ise, "Burada kırmızı çizgilerden bahsetmeyeceğim ancak Rusya'nın hiçbir adımı karşılıksız kalmaz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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