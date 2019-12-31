ABD'den vatandaşlarına uyarı

ABD uçaklarının Suriye sınırında düzenlediği operasyonunda ölen Haşdi Şabi mensupları için Bağdat’ta bu sabah düzenlenen cenaze törenine katılanlar, korunaklı Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanması ardından başlayan gerginlik sürüyor.
Bina duvarında ateş yakan ve güvenlik kameralarını kıran protestocuların binayı basma girişimi üzerine açıklama yapan ABD Bağdat Büyükelçiliği, “Bina yakınlarında protestolar sürerken Amerikan vatandaşlarının binaya yaklaşmamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız can güvenliklerini korumalı ve olağanüstü durum için hazırlıklı olmalı” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Şii Haşdi Şabi güçleri Basın Ofisi, binayı basmak isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen olaylarda yaralananların sayısı 32’ye yükseldiğini ileri sürdü.
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Irak'taki olayların ardından Lübnan'daki gösteri çağrılarına karşı vatandaşlarını uyardı.
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, elçilik binasının yer aldığı başkent Beyrut'un kuzeyindeki Avkar bölgesinde gösteriler düzenlenmesi yönünde çağrıların yapıldığı belirtildi.
Lübnan güvenlik güçlerinin bölgedeki yolları kapatacağı kaydedilen açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşlarına gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında bulunuldu.
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin açıklamasının, Irak'taki elçilik saldırısının ardından gelmesi ise dikkati çekti.
ABD Savunma Bakanlığı, önceki gün Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'nın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.
Söz konusu saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.
Elçilikteki güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 20 eylemci yaralanmıştı.
(İHA / AA)
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