ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...

ABD tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafının İran'dan petrol ithal eden sekiz ülkeye geçici olarak muafiyet tanıyacağı ve 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma kapsamında kaldırılan yaptırımların tümünün tekrar uygulanacağı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığı da İran'a karşı uygulanacak olan yaptırımlar kapsamında toplamda 700 kişi ve kurumun yaptırım listesine dahil edileceğini açıkladı. Hazine Bakanlığı ayrıca İran'ı küresel bankacılık sistemi SWIFT'ten çıkarmak istediğini belirtti.

İRAN AÇIKLAMA YAPTI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasemi, ABD'nin İran'a tekrar uygulayacağı yaptırımlarından Tahran'ın endişe duymadığını açıkladı. Kasemi tarafından yapılan açıklamada ABD'nin İran ulusuna karşı hiçbir önlem uygulayamayacağı ve İran'ın ABD'nin yaptırım uygulaması durumunda da ekonomik ilişkilerini sürdüreceği belirtildi.

'TÜRKİYE, MUAF OLACAK 8 ÜLKE ARASINDA'

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ABD'nin İran yaptırımlarından muaf olacak 8 ülke arasında olacağını söyledi.

