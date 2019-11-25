ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri, Esper'in isteği üzerine istifa etti

Spencer, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) "Esper'in istifasını istediğini" açıklamasının ardından, Başkan Donald Trump'a hitaben bir mektup yazarak görevinden ayrıldı.

Mektupta kendisinin en önemli sorumluluğunun rütbeler arasındaki disiplin olduğunu belirten Spencer, "Ne yazık ki şu aşamada, iyi düzen ve disiplin noktasında beni bu göreve atayan Başkomutan ile aynı anlayışı paylaşmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ESPER İSTİFASINI İSTEDİ

Spencer'ı istifaya götüren süreç ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in açıklamasıyla başladı.

Esper'in, ABD donanmasındaki özel tim Navy Seal'e bağlı olarak Irak'ta görev yaptığı dönemde, askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulunan Edward Gallagher'in durumuna ilişkin Beyaz Saray ile "gizli görüşmeler yapan" Spencer'in istifasını istediği duyuruldu.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Esper, Gallagher'in durumu da dahil olmak üzere Beyaz Saray ile yaptığı konuşmalara ilişkin açık sözlü davranmamasından dolayı, Spencer'a karşı güvenini kaybetti ve Spencer'in istifasını istedi." ifadelerini kullandı.