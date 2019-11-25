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ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri, Esper'in isteği üzerine istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 03:56 | Son Güncelleme

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer, Savunma Bakanı Mark Esper'in isteği üzerine istifasını açıkladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri, Esper'in isteği üzerine istifa etti

Spencer, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) "Esper'in istifasını istediğini" açıklamasının ardından, Başkan Donald Trump'a hitaben bir mektup yazarak görevinden ayrıldı.

Mektupta kendisinin en önemli sorumluluğunun rütbeler arasındaki disiplin olduğunu belirten Spencer, "Ne yazık ki şu aşamada, iyi düzen ve disiplin noktasında beni bu göreve atayan Başkomutan ile aynı anlayışı paylaşmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ESPER İSTİFASINI İSTEDİ

Spencer'ı istifaya götüren süreç ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in açıklamasıyla başladı.

Esper'in, ABD donanmasındaki özel tim Navy Seal'e bağlı olarak Irak'ta görev yaptığı dönemde, askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulunan Edward Gallagher'in durumuna ilişkin Beyaz Saray ile "gizli görüşmeler yapan" Spencer'in istifasını istediği duyuruldu.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Esper, Gallagher'in durumu da dahil olmak üzere Beyaz Saray ile yaptığı konuşmalara ilişkin açık sözlü davranmamasından dolayı, Spencer'a karşı güvenini kaybetti ve Spencer'in istifasını istedi." ifadelerini kullandı.

Esper'in, cuma günü askeri yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Spencer'in, Gallagher'ın rütbesinin korunması ve bu rütbeden emekli edilmesine dair Beyaz Saray ile özel görüşmeler yaptığını öğrendiği aktarılan açıklamada, Bakanın bu görüşmelerle ilgili hiçbir zaman bilgilendirilmediğinin aldı çizildi.

ESPER'DEN "ÜZÜNTÜLÜYÜM" AÇIKLAMASI

Açıklamada görüşüne yer verilen Esper ise "Üst düzey bir Pentagon yetkilisinin böyle bir durumunun ortaya çıkmasından dolayı üzüntülüyüm. Ne yazık ki sonuç olarak Sekreter Spencer'in artık görevine devamı için benim güvenime sahip olmadığına karar verdim. Ona iyi şanslar diliyorum." vurgusu yaptı.

Esper'in, Spencer'ın yerine emekli donanma amirali olan ABD'nin Oslo Büyükelçisi Kenneth Braithwaite'i önerdiği bildirildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump da yaşanan bu gelişmelere ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Donanmasının Gallagher'in yargılama sürecinde izlediği yoldan memnun değildim. Gallagher'a çok kötü davranıldı ama bütün ağır suçlamalardan aklandı." ifadelerini kullandı.

Gallagher'in tenzili rütbesini geri çektiğini anımsatan Trump, "Aynı zamanda daha önceki yönetimlerin sözleşme prosedürlerinden kaynaklanan büyük maliyetlerden de memnun değildim. Bu nedenle de Spencer'in görevine Esper tarafından son verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Spencer'a görevinden dolayı teşekkür eden Trump, "ABD'nin Oslo Büyükelçisi Kenneth Braithwaite'i, yeni Deniz Kuvvetleri Sekreteri olarak aday göstereceğim. Braithwaite'nin büyük başarıları var. Onu yaptığı iyi işlerle tanıyorum." bilgisini paylaştı.

GALLAGHER TARTIŞMALARI

Başkan Trump 17 Kasım'da Gallagher'ın rütbe tenzilini geri aldığını açıklamıştı.

Gallagher, geçen yıl kasımda, Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.

Gallagher'in suçları arasında yaralı bir kişiyi bıçaklayarak öldürme, silahsız sivillere ateş açma, cesetlerin yanında poz verme de yer alıyor. (AA)

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