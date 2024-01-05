ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyet, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A GELDİ

Blinken'ı taşıyan, ABD'ye ait Boeing C-32A tipi özel uçak akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda bulunan VIP terminaline iniş yaptı.

ERDOĞAN VE FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Güvenlik önlemleri eşliğinde terminalden ayrılan Blinken'ın, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Blinken'ın ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşme yapması öngörülüyor.

Kaynak: İHA





