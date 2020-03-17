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  4. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2020 21:15 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, İdlib'deki Esad rejimi bombardımanları için "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'ye ek destek vermeyi düşünmeyi sürdüreceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Burada Rusya ve İran'ın destek verdiği Esad rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle 1 milyona yakın kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Pompeo, Suriye'de siyasi çözüm çağrısını yineledi.

"RUSYA'NIN ONLARCA TÜRK ASKERİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANIYORUZ"

Pompeo, İdlib'deki sivil altyapıların da Esad rejimi ve destekçilerinin bombardımanlarına kurban gittiğine işaret ederek, "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'ye ek destek vermeyi düşünmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

(AA)

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