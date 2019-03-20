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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 23:20 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuveyt’e yaptığı ziyaretin ardından İsrail’e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuveyt’e yaptığı ziyaretin ardından İsrail’e geldi. İsrail’e gelen Pompeo Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede, İran ve bölgesel gelişmeleri ele aldıkları bildirildi. Netanyahu görüşmede, ABD’nin İsrail’e tüm konularda verdiği destekten memnunuz söyleyerek, "İran’ın Hizbullah’a silahları sağlamasını önlemek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Pompeo ise, ülkesinin İsrail’e destek vermeye devam edeceğini ifade ederek, İsrail’in güvenliğini güvence altına alma konusundaki kararlılığını vurguladığını aktardı. Pompeo’nun, Doğu Akdeniz’de yeni doğalgaz ve petrol hattını görüşmek üzere İsrail’de Yunan ve Güney Kıbrıslı yetkililerle de bir araya geleceği kaydedildi.

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