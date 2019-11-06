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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Katar Savunma Bakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 01:37 | Son Güncelleme

Mike Pompeo'nun, İran'ın "bölgedeki istikrarsızlığı arttırıcı" davranışlarına karşı Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin önemine vurgu yaptığı belirtildi - Görüşmede Irak, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel sorunlar ele alındı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington'daki bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, Pompeo'nun, İran'ın "bölgedeki istikrarsızlığı arttırıcı" davranışlarına karşı Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin önemine vurgu yaptığını ve ayrıca ABD olarak el-Atiyye'ye yakın ilişki ve iş birliğinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Öte yandan Ortagus, görüşmede Irak, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel sorun ve gelişmelerin de ele alındığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Halid Bin Muhammed el-Atiyye Katar

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