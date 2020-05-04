ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Virüsün laboratuvar kaynaklı olduğu konusunda çok büyük kanıt var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs salgınının Çin'de bir laboratuvar kaynaklı yayıldığı iddiasını tekrarladı ve "Nereden çıktığı konusunda çok büyük kanıt var" dedi. ABC televizyonunda konuşan Pompeo, delil özelindeki sorulara açıklık getirmedi. ABD Başkanı Donald Trump da salgının kaynağının Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğunu iddia etmiş ancak "kanıt" ile ilgili sorulara yanıt veremeyeceğini savunmuştu. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, virüsün kökeni konusundaki farklı ihtimalleri hâlâ değerlendirdiklerini ama Covid-19'un insan eliyle üretilmiş ya da genetiğiyle oynanmış bir virüs olmadığını saptadıklarını kaydetmişti. Çin de virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarını, Beyaz Saray'ın kendi sorunlarından gözleri uzaklaştırmak için bu tür suçlamalara giriştiğini savunarak reddetmişti. Trump tam olarak ne dedi? Donald Trump, 1 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Virüsün kökeninin Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğuna kuvvetle kanaat getirmenizi sağlayan bir kanıt gördünüz mü?" sorusunu "Evet gördüm. Evet gördüm. Ve Dünya Sağlık Örgütü utanmalıdır çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi davranıyorlar" diye yanıtladı.