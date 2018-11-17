ABD Dışişleri Bakanlığı: Akademisyen ve aktivistlerin gözaltına alınmasından büyük endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Anadolu Kültür Derneği'ne yönelik operasyonda aralarında akademisyenlerin de olduğu 13 kişinin gözaltına alınmasından "büyük endişe duyduklarını" açıkladı. Sözcü Nauert'in açıklamasında, "Türkiye'ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı. Açıklama şöyle devam etti: "Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır. ABD-Türkiye ortaklığı, Türk demokrasisi başarılı olduğunda en güçlü olur" Cuma günü insan hakları eylemcisi, iş adamı Osman Kavala'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür AŞ'ye yönelik bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 13'ü gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Prof. Dr Turgut Tarhanlı, Prof. Dr. Betül Tanbay, sinema yapımcısı Çiğdem Mater, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan da var.

İstanbul Emniyeti tarafından yapılan açıklamada ise bu kişilerin "Gezi eylemlerini derinleştirmek ve yaygınlaştırmak" amacıyla Kavala ile hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıkları iddiasına yer verildi. Avrupa Komisyonu: Türk hükümetinin yargı ve hukunun üstünlüğü alanlarında duyurduğu reformlara ters Avrupa Komisyonu ise kısa süre sonra gözaltılara tepki gösteren bir açıklama yayımladı: Komisyon'un sözcülerinden Maja Kocijancic, "Muhalif seslere yönelik tekrar eden gözaltılar, Türk hükümetinin daha önce vurgulamış olduğu insan hakları ve temel özgürlüklere olan bağlılığına, aynı zamanda yargı ve hukunun üstünlüğü alanlarında duyurduğu reformlara ters düşmektedir" ifadelerini kullandı. Kocijancic şöyle devam etti: "Yetkililer Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ışığında, tutuklu yargılamaların tatbiki ve masumiyet karinesi ilkesi çerçevesinde hızla bir çözüm bulmalıdır. Bunun da ötesinde Türkiye daha fazla beklemeden gözaltında olanların bırakılmalarını sağlamalıdır." Neyle suçlanıyorlar? İstanbul Emniyeti'nin açıklamasına göre, şüphelilere yönelik iddia ve suçlamalar şöyle: "Kavala ile hiyerarşik düzen içerisinde Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ'ye ait DEPO isimli yerde toplantı düzenledikleri,