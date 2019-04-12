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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni seyahat uyarısı: Kaçırılabilirsiniz

12.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarılarına 'Kaçırılabilirsiniz' anlamına gelen 'K' uyarı sınıfını ekledi ve Türkiye'yi de bu riskin mevcut olduğu ülkeler listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni seyahat uyarısı: Kaçırılabilirsiniz

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu uygulamanın söz konusu ülkelere seyahatle ilgili riskin arttığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Wall Street Journal gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün "K sınıfı uyarı, ABD vatandaşlarının hangi ülkelerde kaçırılma veya rehin alma riskleriyle karşı karşıya kalabileceklerini gösteriyor" dediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarılarında 'Terör tehlikesi' için 'T' ve doğal afet uyarısı için 'N', toplumsal olaylar için ise 'U' harflerini kullanıyor. Böylece, 'Kaçırılma riski' anlamına gelen 'K' uyarısı da bu listeye eklenmiş oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahatle ilgili uyarılarının bulunduğu internet sayfasında "Güvenlik güçleri, sınırlı sayıda ve gizli delillere dayanarak, ABD vatandaşları dahil, on binlerce kişiyi terörist gruplara üye olmakla suçlayıp gözaltına aldı. ABD vatandaşlarına Türkiye'yi terk etme yasağı da getirildi" deniyor.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

ABD'nin yeni seyahat uyarısı sınıflandırmasına Türkiye dahil toplam 35 ülke dahil edildi.

Bu ülkelerin önemli bölümü Afrika ve Orta Doğu'da bulunuyor.

USS


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Anahtar Kelimeler:
ABD vatandaş seyahat uyarısı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
DÜNYANIN terör devletleri İsrail Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve bunların hain onların istihbarat örgütleridir kaçırılan olursada mutlaka kendileri yapmıştır
sizi allah kacirsin kacirip belami edicez basimiza ikitane terorist devlet var yetiyo dunyaya bi siz bide israil asil kacirma gocurme isleri sizde ne kadar teror orgutu var alayi size calisiyo biz kimseyi kacirmayiz ha cok istiyosaniz kafaniza cuval gecirip gonderebiliriz geriye madem cok tehlikeliyiz gelmeyin kardesim alin vatandadlarinizida diplamat teroristlerinizide defolun gidin ulkemden...
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