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  4. ABD doğruladı! Sudan'daki çatışmalarda bir ABD vatandaşı hayatını kaybetti

ABD doğruladı! Sudan'daki çatışmalarda bir ABD vatandaşı hayatını kaybetti

21.04.2023 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Sudan'daki çatışmalarda bir ABD vatandaşının hayatını kaybettiği haberini doğruladı.

ABD doğruladı! Sudan'daki çatışmalarda bir ABD vatandaşı hayatını kaybetti

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan’da başlayan çatışmalar devam ediyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Sudan'daki çatışmalarda bir ABD vatandaşının hayatını kaybettiği haberini doğruladı. Kirbiy, çatışmalarda hayatını kaybeden ABD vatandaşının ailesine taziyelerini ileterek, ABD Dışişleri Bakanlığının aileyle temasta olduğunu bildirdi.

ATEŞKES İHLAL EDİLİYOR

Ordu ve RSF arasında yardımların ulaştırılması ve tahliyeler için ilk kez 18 Nisan'da 24 saatlik ateşkes ilan edilmiş, ancak her iki taraf da ateşkesi ihlal etmişti. 19 Nisan'da yerel saatle 18.00’de ikinci kez 24 saatlik ateşkes kararı verilmiş, taraflar ateşkese uyacaklarını açıklarken, farklı noktalardan patlama ve silah sesleri yükselmişti. RSF, son olarak 21 Nisan’dan itibaren Ramazan Bayramı ve sivillerin tahliyesi için 3 günlük ateşkes çağrısında bulunmuştu.

ASKERİ YÖNETİM RSF'NİN ORDUYA KATILMASINI İSTİYOR

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. (İHA)

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Sudan abd

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