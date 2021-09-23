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ABD, FDA onaylı Remdesivir'in koronavirüse karşı etkili olduğunu açıkladı

23.09.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika merkezli ilaç şirketi Gilead Sciences'in geliştirdiği Remdesivir olarak da bilinen anti-viral ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmasından sonra mercek altına alındı. Buna göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan ilacın koronavirüsle mücadelede umut vaat edebileceği bildirildi. Klinik çalışmaların 3. fazından elde edilen veriler, Remdesivir'in erken teşhis edilen yüksek riskli hastalarda hastaneye yatışları azaltmada yüzde 87 etkili olduğunu ortaya çıkardı.

ABD, FDA onaylı Remdesivir'in koronavirüse karşı etkili olduğunu açıkladı

ABD'li Gilead Sciences adlı ilaç şirketi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, antiviral remdesivir kürüyle ilgili son aşamadaki denemesinin sonuçlarını açıkladı.

Antiviral ilaç Remdesivir'in erken verildiğinde yüksek riskli Kovid-19 hastalarında hastaneye yatış riskini yüzde 87 oranında azalttığı tespit edildi.

Araştırmada yer alan Dr. Robert L. Gottlieb, ''Antiviral ilaçlar, hastalık seyrinde erken kullanıldığında maksimum fayda sağlar. Geçen yaz, klinik çalışmalardan elde edilen veriler, COVID-19 ile hastaneye yatırılan hastalarda Remdesivir'in faydasını gösterdi. Bu son veriler, Remdesivir'in yüksek düzeyde yardımcı olma potansiyelini gösteriyor'' şeklinde konuştu.

''İLACIN GÜVENLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI''

28 günlük bir pencerede, araştırmacılar rastgele olarak plasebo veya remdisivir atanan 562 hasta üzerinde çalıştı. Dozlarını üç gün boyunca damar yoluyla aldılar.

Gilead Sciences, verilerin etkili olduğunu kanıtlamanın yanı sıra ilacın da güvenli olduğunu gösterdiğini söyledi. Remdesivir alan 279 deneme katılımcısından yeni güvenlik sinyali tanımlanmadı. Bulantı ve baş ağrısı en çok yorum yapılan yan etkilerdi.

Denemede bir kişi öldü, ancak Gilead Sciences, hastanın plasebo grubunda olduğunu söyledi.

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Ekip, bulguların, Remdesivir'in ciddi şekilde hasta olan koronavirüs pozitif kişileri tedavi etmenin yanı sıra ciddi şekilde hastalanma riski yüksek olan ancak enfeksiyonun henüz erken safhalarında olanlar için de kullanılabileceğini gösterdiğinin altını çizdi.

EN YETKİLİ İSİM 'FAYDALI' DEMİŞTİ

ABD'de salgın konusunda en yetkili isim olarak adlandırılan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir'in Kovid-19 tedavisinde 'net bir etkisi' olduğunu söylemişti.

ÜÇÜNCÜ DOZ KARARI

Öte yandan Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun ABD’de onaylandığı bildirildi. Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edildi.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) onay vermesi durumunda 16 yaş ve üzeri herkese üçüncü doz aşı yapılmasını planladıklarını açıklamıştı. CDC’den bu hafta üçüncü doz konusunda karar bekleniyor.

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