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ABD Hava Kuvvetleri gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu! F-35'e rakip olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 23:33 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetlerinin, "Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı" kapsamında daha önce kamuoyuna açıklanmamış bir hava aracını tasarlayıp tam uçuş kapasitesi ile uçurduğu öğrenildi.

ABD Hava Kuvvetleri gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu! F-35'e rakip olabilir

ABD Hava Kuvvetleri Satın Almadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Will Roper, Hava Kuvvetleri Derneği Hava, Uzay ve Siber Konferansında yaptığı konuşmada, "Tam kapasiteli test aracımız fiziksel dünyada uçuşunu yaptı. Bunu yaparken de birçok rekoru kırdı." dedi.

Dijital dünyanın insanlığın geleceği olduğunu ifade eden Roper, fiziki dünyayı da hesaba katacak tasarımlara dikkat ettiklerini vurguladı.

PROGRAM SON DERECE GİZLİ YÜRÜTÜLÜYOR

Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı kapsamında çalışmalar yaptığı bilinen ABD'nin, son derece gizli yürütülen programın hangi aşamada olduğu, kaç prototip uçak ürettiği veya bahsedilen uçağı ne zaman kamuoyuna açıklayacağı konusunda açıklama yapılmadı.

F-35'E RAKİP OLACAK

ABD basınından yer alan haberlere göre, uçağın envantere alınması durumunda ABD'nin operasyonel F-35 uçaklarına ve test aşamasında olan F-15EX tipi savaş uçaklarına rakip olacağı, özellikle de savunma sanayinde ortalığı karıştıracağı düşünülüyor.

SPACEX ŞİRKETİNE İHALE EDİLEBİLECEĞİ İDDİASI

ABD'nin bu uçağı Elon Musk'ın SpaceX şirketine ihale edebileceği de ortaya atılan iddialar arasında. (AA)

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