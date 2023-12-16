HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD helikopteri İran tarafından indirildi! Dünyanın konuştuğu video ortaya çıktı: Kasım Süleymani detayı

ABD helikopteri İran tarafından indirildi! Dünyanın konuştuğu video ortaya çıktı: Kasım Süleymani detayı

16.12.2023 10:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran, 27 Kasım'da Basra Körfezi'ne gelen ve sivilleri koruma amacı olduğu belirtilen ABD donanmasına ait USS Dwight Eisenhower gemisinin ayrıldığını açıkladı. İran'ın, ABD gemisiyle yapılan konuşmayı yayınlaması dünya gündemine birinci sıradan giriş yaparken, İranlı yetkilinin ofisinde bulunan Kasım Süleymani portresi dikkatlerden kaçmadı.

ABD helikopteri İran tarafından indirildi! Dünyanın konuştuğu video ortaya çıktı: Kasım Süleymani detayı

Hürmüz Boğazı'ndan 27 Kasım tarihinde geçerek Basra Körfezi'ne geçen ABD gemisi "USS Dwight D. Eisenhower"ın amacının sivil gemileri Husi saldırılarından korumak olduğu açıklanmıştı.

İran tarafından yapılan açıklamada, bölgede defalarca Husilerin saldırısına uğrayan Eisenhower'ın 19 gün sonra Basraf Körfezi'nden ayrıldığı duyuruldu. ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

q2

"PROPOGANDA AMACIYLA BURADALARDI

İran tarafından yapılan açıklamada Eisenhower'ın yakından izlendiği belirtildi. Tuğamiral Alireza Tangsiri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yaklaşık 20 gündür ABD filosunu gözetliyoruz. Propaganda amaçlı buradaydılar, hiçbir şey yapmadılar" dedi. ABD tarafı ise henüz Basra Körfezi'nden ayrıldıklarını doğrulamadı.

q3

ABD'DEN GERİ ADIM

İran aynı zamanda ABD donanmasının bölgeden ayrıldığına dair bir de video yayınladı. Görüntülerde İranlı yetkilinin geminin kaptanı ile konuştuğu görüldü. İkili arasında geçen konuşma şöyle:

-İranlı yetkili: Kaptan size daha önce de söyledik, helikopterinizi geminin üzerinde tutun.

-ABD'li kaptan: Bu hat uluslararası deniz hukukuna bağlı.

İranlı yetkili: Helikopteriniz izin almadan uçuyor ve provoke ediyor. Helikopteri geminin üzerinde tutun.Bu konuşmadan sonra küçük bir İran teknesi ABD, gemisine yakın bir mesafeden geçiyor ve İranlı yetkili bir kez daha ABD'ye teknenin kendilerine ait olduğunu ve helikopteri indirmesini söylüyor, ABD tarafı ise bu sefer helikopteri gemiye indiriyor.

q1

KASIM SÜLEYMANİ DETAYI

İranlı yetkilinin, ABD'ye helikopteri indirttiği görüntüler devam ederken video bir aranda Tahran tarafının ofisini gösteriyor. Telsizin ucundaki İranlı görevlinin hemen yanında ABD tarafından 2020 yılında öldürülen Devrim Muhafızlarının eski lideri Kasım Süleymani de bulunuyor.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motosikletle takip edip kurşun yağdırdılar! O detay dikkatlerden kaçmadı Motosikletle takip edip kurşun yağdırdılar! O detay dikkatlerden kaçmadı
Eski bakan Yaşar Okuyan, entübe edildiEski bakan Yaşar Okuyan, entübe edildi
Her ezan okunduğunda camiye gidiyor! Bir mahalle şaşkınHer ezan okunduğunda camiye gidiyor! Bir mahalle şaşkın
Anahtar Kelimeler:
İran Kasım Süleymani abd
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucu

Merkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucu

Gram altın fiyatları için 2024 muhasebesi

Gram altın fiyatları için 2024 muhasebesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı kim olacak? Canlı yayında 'Son adres' diyerek o ismi açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı kim olacak? Canlı yayında 'Son adres' diyerek o ismi açıkladı

İran ile ABD arasında gemi krizi

İran ile ABD arasında gemi krizi

100 milyon dolarlık vurgun! Annesi konuştu: ‘Evimizi taradılar’

100 milyon dolarlık vurgun! Annesi konuştu: ‘Evimizi taradılar’

Ne yaptığı sır! 11 yaşındayken İspanya'da kaybolan İngiliz çocuk, 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu

Ne yaptığı sır! 11 yaşındayken İspanya'da kaybolan İngiliz çocuk, 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.