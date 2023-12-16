ABD helikopteri İran tarafından indirildi! Dünyanın konuştuğu video ortaya çıktı: Kasım Süleymani detayı

Hürmüz Boğazı'ndan 27 Kasım tarihinde geçerek Basra Körfezi'ne geçen ABD gemisi "USS Dwight D. Eisenhower"ın amacının sivil gemileri Husi saldırılarından korumak olduğu açıklanmıştı.

İran tarafından yapılan açıklamada, bölgede defalarca Husilerin saldırısına uğrayan Eisenhower'ın 19 gün sonra Basraf Körfezi'nden ayrıldığı duyuruldu. ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

"PROPOGANDA AMACIYLA BURADALARDI

İran tarafından yapılan açıklamada Eisenhower'ın yakından izlendiği belirtildi. Tuğamiral Alireza Tangsiri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yaklaşık 20 gündür ABD filosunu gözetliyoruz. Propaganda amaçlı buradaydılar, hiçbir şey yapmadılar" dedi. ABD tarafı ise henüz Basra Körfezi'nden ayrıldıklarını doğrulamadı.

ABD'DEN GERİ ADIM

İran aynı zamanda ABD donanmasının bölgeden ayrıldığına dair bir de video yayınladı. Görüntülerde İranlı yetkilinin geminin kaptanı ile konuştuğu görüldü. İkili arasında geçen konuşma şöyle:

-İranlı yetkili: Kaptan size daha önce de söyledik, helikopterinizi geminin üzerinde tutun.

-ABD'li kaptan: Bu hat uluslararası deniz hukukuna bağlı.

İranlı yetkili: Helikopteriniz izin almadan uçuyor ve provoke ediyor. Helikopteri geminin üzerinde tutun.Bu konuşmadan sonra küçük bir İran teknesi ABD, gemisine yakın bir mesafeden geçiyor ve İranlı yetkili bir kez daha ABD'ye teknenin kendilerine ait olduğunu ve helikopteri indirmesini söylüyor, ABD tarafı ise bu sefer helikopteri gemiye indiriyor.

KASIM SÜLEYMANİ DETAYI

İranlı yetkilinin, ABD'ye helikopteri indirttiği görüntüler devam ederken video bir aranda Tahran tarafının ofisini gösteriyor. Telsizin ucundaki İranlı görevlinin hemen yanında ABD tarafından 2020 yılında öldürülen Devrim Muhafızlarının eski lideri Kasım Süleymani de bulunuyor.





