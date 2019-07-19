ABD heyeti Türkiye'ye geliyor!

T\u00fcrkiye ve ABD aras\u0131nda temas trafi\u011fi h\u0131z kesmiyor. ABD'nin Suriye \u00f6zel temsilcisi James Jeffrey ve ekibi yeni haftada T\u00fcrkiye'ye geliyor.\nJeffrey ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki heyet, Pazartesi g\u00fcn\u00fc Ankara'da olacak ve \u00e7al\u0131\u015fma toplant\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirecek.Kendinize en uygun \u00fcniversite tercihi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r?Merkel'den Trump\u2019a ele\u015ftiriHakan Atilla\u2019ya tahliye: T\u00fcrkiye\u2019ye s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 ediliyor
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