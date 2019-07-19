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ABD heyeti Türkiye'ye geliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet, Pazartesi günü Ankara'da olacak.

ABD heyeti Türkiye'ye geliyor!

Türkiye ve ABD arasında temas trafiği hız kesmiyor. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ve ekibi yeni haftada Türkiye'ye geliyor.

Jeffrey başkanlığındaki heyet, Pazartesi günü Ankara'da olacak ve çalışma toplantısı gerçekleştirecek.

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ABD Heyet Türkiye

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tayyıp efendı nerde bu iş bıtmıstır S400 kurucaz dıyordunuz neden kurmuyorsunuz acaba
AYARI VERECEKLER
ABD gene bir şeytanlık düşünüyorlardır,menfaatleri olmasa mümkün değil gelmezler.
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