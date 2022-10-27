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ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'den korkutan iklim krizi açıklaması! 'Daha kötü sonuçlar ortaya çıkacak'

27.10.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim krizinin etkilerini artık yadsımanın mümkün olmadığını belirtti. Kerry, çok geç olmadan tüm dünyanın karbon emisyonlarının hızla azaltılması için iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini söyledi ve "İleride daha fazla hasar oluşacak, daha kötü sonuçlar ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'den korkutan iklim krizi açıklaması! 'Daha kötü sonuçlar ortaya çıkacak'

İngiltere’nin başkenti Londra’da düşünce kuruluşu Chatham House’da düzenlenen "Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi (COP27) Yolunda" başlıklı oturuma katılan Kerry, küresel enerji ve iklim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kerry, halihazırda küresel ekonominin yüzde 65’lik kısmının, küresel ortalama ısı artışı hedefinin 1,5 santigrat derece altında tutulması gerektiğini belirtti.

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'CİDDİ BİR SORUNUMUZ VAR DEMEKTİR'

John Kerry, "Sorun şu ki sadece (küresel) ekonominin sadece yüzde 65’i buna uyacaksa, o zaman ciddi bir sorunumuz var demektir. Geriye kalan (küresel ekonominin) yüzde 35’lik kesimin masaya dikkate değer (emisyon hedef) artışları ile gelmesi gerekecektir." dedi.

Bilim insanlarının tahminlerine göre küresel karbon emisyonlarının 2030 yılına kadar en az yüzde 45 azaltılması gerektiği belirten Kerry, "Bunu halen yapabiliriz dostlar. Eğer dünyanın dört bir yanında yenilenebilir enerjinin kullanıma sokulması yeteri kadar hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilirse halen bunu yapabiliriz." diye konuştu.

Kerry, güneş veya rüzgar enerjisi kullanılmasının kömürden ve diğer fosil kaynaklardan elde edilen elektriğe kıyasla daha düşük maliyetli olduğunun ortada olduğunu söyledi.

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'KÜRESEL ISINMA HER GÜN VARLIĞINI DAHA NET HİSSETTİRİYOR'

"Unutmayın ki hiç kimse tarihsel olarak fosilin gerçek maliyetini uygun şekilde ölçmüş değil." ifadesini kullanan Kerry, küresel ısınmanın ve iklim değişiminin her gün varlığını daha net bir şekilde hissettirdiğini işaret etti.

Değişimin var olmadığını savunmanın adeta bir tür deve kuşu politikası izlemek anlamına geldiğini bildiren Kerry şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer bugünün dünyasına bakarsanız, içinde yaşadığımız dünyanın geçen yıl itibariyle (bundan sonrasına kıyasla) en iyisi olduğunu söylememiz mümkün. İleride daha fazla hasar oluşacak, daha kötü sonuçlar ortaya çıkacak. Bu (miras) çocuklarımıza ve gelecek nesillere sunulacak olan çok acı bir hap."

'HİÇBİR ÜLKE TEK BAŞINA BAŞARAMAZ'

Bunu değiştirmenin bir yolu olduğunu belirten Kerry, iklim kriziyle mücadelenin uluslararası iş birliği ve koordinasyon gerektirdiğini belirterek "Hiçbir ülke bunu (küresel karbon emisyonlarının azaltılması) tek başına başaramaz." ifadesini kullandı.

Kerry, küresel karbon emisyon oranlarının kalıcı ve hızlı bir şekilde azaltılması için Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve Meksika gibi gelişen, büyük ve dinamik ekonomilerin uluslararası iş birliğine ikna edilerek iklim krizine karşı mücadelede yerlerini almaları gerektiğini kaydetti. (AA)

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abd iklim krizi

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