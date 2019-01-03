ABD ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateynler ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Porter muhribinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gaziantep, TCG Gemlik fırkateynleri, bir deniz helikopterimiz ve iki F-16 uçağımız ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Porter muhribinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edilmiştir."

