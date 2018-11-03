ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD yaptırımlarının başlayacağı pazartesi günü öncesinde İran'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda İranlı yöneticiden ABD'nin yaptırım politikasına tepki yağarken, en dikkat çekici değerlendirmelerden birini İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani yaptı.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı Game of Thrones dizisi göndermeli 'Yaptırımlar geliyor' paylaşımına Instagram üzerinden yanıt verdi.
Süleymani, kendi resminin bulunduğu benzer temalı bir görselin üzerinde "Sana karşı duracağım" yazılı bir mesaj paylaştı.
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