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ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2018 21:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın sosyal medyadan paylaştığı yaptırım görseline, İran'dan yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, sosyal medyadan kendi resminin bulunduğu görselin üzerine "Sana karşı duracağım" yazılı bir mesaj paylaştı.

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD yaptırımlarının başlayacağı pazartesi günü öncesinde İran'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda İranlı yöneticiden ABD'nin yaptırım politikasına tepki yağarken, en dikkat çekici değerlendirmelerden birini İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani yaptı.

TRUMP'IN PAYLAŞIMINA İRAN'DAN YANIT GELDİ

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı Game of Thrones dizisi göndermeli 'Yaptırımlar geliyor' paylaşımına Instagram üzerinden yanıt verdi.

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"SANA KARŞI DURACAĞIM"

Süleymani, kendi resminin bulunduğu benzer temalı bir görselin üzerinde "Sana karşı duracağım" yazılı bir mesaj paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD yaptırım krizi İRAN Trump yaptırım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bunak Trump İRAN Ne Afganistana,Nede Iraka Benzer, Suriye de 1 Milyon Müslüman, Irak'ta 2 Milyon Müslüman Katlettiniz, Afganistan'da Ayağın'da Terlikle Gezen Talibanla Yıllarca Baş Edemediniz., İRAN Ortadoğu'yu Ateş Topuna Çevirecek Silahları Var..!!!
Allah İran'a yardım etsin, alçak ABD nin tek amacı tüm dünyayı kendi önünde diz çöktürmek.
helal olsun iran ...
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