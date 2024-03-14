ABD ile İsrail arasında 'erken seçim' krizi! "Muz cumhuriyeti değiliz"

Senato'da konuşma yapan Schumer, İsrail Başbakanı Netanyahu ve savaş kabinesine yüklenerek yeni seçimler için çağrıda bulundu. ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, konuşmasında kendisinin her zaman İsrail dostu olduğunu ve İsrail lehine olan şeyleri gündeme getirdiğini belirtti.

Schumer, Netanyahu yönetiminin 7 Ekim'den sonra birçok yanlış yaptığını ve savaş kabinesinin durumunu iyi yönetemediğini vurguladı.

"NETANYAHU YOLUNU KAYBETTİ"

ABD'li Senatör, "Başbakan Netanyahu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti. Kendisini, Ben-Gvir ve Smotrich gibi aşırı sağcılarla birlikte bir koalisyona soktu ve bunun sonucu olarak Gazze'deki sivil kaybını tolere etmeye fazla meyilli oldu. Bu durum dünya genelinde İsrail'e desteği tarihin en düşük seviyesine itiyor." şeklinde konuştu.

"Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum" diyen Schumer, İsrail'in şu anki sıkışmışlıktan ancak böyle kurtulabileceğini savundu.

"İSRAİL BİR FİRAVUNA DÖNÜŞÜRSE HAYATTA KALAMAZ"

Schumer, Netanyahu'nun yargı reformu konusunda da başarısız olduğunu kaydederek, "İsrail bir firavuna dönüşürse hayatta kalamaz. Hayatı boyunca İsrail'e destek veren biri olarak söylüyorum ki Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarını artık karşılamıyor." dedi.

Gazze'deki saldırılarla birlikte dünyanın konuya bakışının ciddi şekilde değiştiğini belirten Schumer, İsrail halkının da "geçmişte sıkışıp kalan" Netanyahu hükümetinin eylemleri sebebiyle "boğulduğunu" ifade etti.

Netanyahu hükümetinin iki devletli çözümü reddetmesinin büyük bir hata olduğunun altını çizen Schumer, Gazze'de bir ateşkes sağlanması için müzakerecilere çağrıda bulunarak bir an önce rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların ulaştırılmasını talep etti.

Schumer, Gazze'de geçici ateşkesi desteklediğini, iki devletli çözümün önünde 4 engelin olduğunu ve bu engellerin Netanyahu, Mahmud Abbas, Hamas ile ona destek veren Filistinliler ve aşırı sağcı İsrailliler olduğunu savundu.

NETANYAHU'NUN PARTİSİNDEN 'MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLİZ' TEPKİSİ

Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden ise Schumer'in açıklamalarına tepki geldi. Partinin açıklamasında İsrail'in 'muz cumhuriyeti olmadığı' ve Netanyahu'nun politikasının geniş bir halk desteğine sahip olduğu belirtildi.

Likud'dan yapılan açıklamada "Schumer'in sözlerinin aksine İsrail halkı Hamas'a karşı topyekun bir zaferi desteklemekte, bir Filistin terör devleti kurulmasına yönelik her türlü uluslararası dayatmayı reddetmekte ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye geri dönmesine karşı çıkmaktadır. Senatör Schumer'den İsrail'in seçilmiş hükümetine saygı göstermesi ve onu baltalamaması beklenir. Bu her zaman doğrudur ve savaş zamanında daha da doğrudur" denildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





