ABD, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO), ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yönetimimin, Kudüs Güçleri dahil İran Devrim Muhafızları Ordusunu Göç ve Tabiiyet Yasasının 219'uncu bölümü kapsamında yabancı terör örgütü olarak tanıma planını resmi olarak ilan ediyorum." ifadelerine yer verildi.

Bu duyuruyu "daha önce emsali olmayan bir adım" olarak niteleyen Trump, bu adımın İran'ın sadece teröre destek veren bir devlet olmadığını aynı zamanda aktif olarak terörizmi bir devlet işi olarak destekleyip, finanse ettiğini belirtti.

Trump, "DMO, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerini kullandı.

Bu tanımlama ile ABD'nin ilk kez bir devletin ordusunu yabancı terör listesine eklediğine dikkati çeken Trump, "Bu adım, İran'ın faaliyetlerinin başka hükümetlerinkinden farklı olduğunun altını çiziyor. Bu adım, İran rejimine yönelik maksimum baskımızın ölçü ve kapsamını önemli ölçüde genişletecektir. DMO ile iş yapmanın ve destek sağlamanın riskini açık bir şekilde ortaya koyuyor. DMO'ya destek verirseniz terörizmi finanse etmiş olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.