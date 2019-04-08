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ABD, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 18:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Bugün yönetimimin, Kudüs Güçleri dahil İran Devrim Muhafızları Ordusunu Göç ve Tabiiyet Yasasının 219'uncu bölümü kapsamında yabancı terör örgütü olarak tanıma planını resmi olarak ilan ediyorum" - "DMO, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO), ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yönetimimin, Kudüs Güçleri dahil İran Devrim Muhafızları Ordusunu Göç ve Tabiiyet Yasasının 219'uncu bölümü kapsamında yabancı terör örgütü olarak tanıma planını resmi olarak ilan ediyorum." ifadelerine yer verildi.

Bu duyuruyu "daha önce emsali olmayan bir adım" olarak niteleyen Trump, bu adımın İran'ın sadece teröre destek veren bir devlet olmadığını aynı zamanda aktif olarak terörizmi bir devlet işi olarak destekleyip, finanse ettiğini belirtti.

Trump, "DMO, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerini kullandı.

Bu tanımlama ile ABD'nin ilk kez bir devletin ordusunu yabancı terör listesine eklediğine dikkati çeken Trump, "Bu adım, İran'ın faaliyetlerinin başka hükümetlerinkinden farklı olduğunun altını çiziyor. Bu adım, İran rejimine yönelik maksimum baskımızın ölçü ve kapsamını önemli ölçüde genişletecektir. DMO ile iş yapmanın ve destek sağlamanın riskini açık bir şekilde ortaya koyuyor. DMO'ya destek verirseniz terörizmi finanse etmiş olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetiminin, bu adımla Tahran'a da teröre destek vermenin sonuçları konusunda açık bir mesaj gönderdiğini belirten Trump, İran'a yönelik baskının devam edeceğini kaydetti.

Amerikan medyasında yer alan ABD yetkililerine dayandırılan haberlerde, Washington yönetiminin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine alma hazırlığı yaptığı iddia edilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından "İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu'yu tüm konularda en önde tutan ve uzun süredir Devrim Muhafızlarını terörist ilan etmek için büyük bir tutkuyla çaba gösterenlerin, bu meselenin bölgedeki ABD güçleri için ne sonuçlar doğuracağının da farkındadır" ifadeleri ile bu iddialara tepki göstermişti.

Basında çıkan haberlerde söz konusu kararın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından desteklendiğini aktaran yetkililer, Pentagon ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un ise bölgedeki ABD güçlerine karşı tehditlere yol açabileceği endişesiyle bu karara sıcak bakmadığını belirtiyordu.

Washington yönetimi, şu ana kadar DMO ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar almamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Devrim Muhafızları İRAN Trump

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