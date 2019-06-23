Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Washington Post gazetesi, Perşembe günü düzenlenen siber saldırın roket ve füze atarları kontrol eden bilgisayar sistemlerini hedef aldığını aktardı.

New York Times gazetesinin haberinde ise, siber saldırıların ABD'nin insansız hava aracının (İHA) düşürülmesi ve petrol tankerlerine düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme olduğu belirtildi.

İran'ın sistemlerinde hasar oluşup oluşmadığı, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

"YAPTIRIMLAR DEVREDE"

ABD Başkanı Donald Trump, siber saldırı iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, İran'a Pazartesi gününden itibaren bir dizi "büyük" yaptırımı ise devreye sokacaklarını söyledi.

Trump, bu yaptırımların İran'ın nükleer silah almasını engellemeyi hedeflediğini, Tahran nükleer planlarından vazgeçmediği takdirde de ekonomik baskıyı sürdüreceklerini belirtti.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Trump , "İran üzerindeki yaptırımların kalkacağı ve yeniden üretken ve müreffeh bir ulus olacakları günü iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.