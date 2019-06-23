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Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

23.06.2019 15:45 | Son Güncelleme

Amerikan basını, Basra Körfezi'ndeki tanker saldırıları sonrası ABD'nin İran'ın silah bilgisayar sistemlerine siber saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Washington Post gazetesi, Perşembe günü düzenlenen siber saldırın roket ve füze atarları kontrol eden bilgisayar sistemlerini hedef aldığını aktardı.

New York Times gazetesinin haberinde ise, siber saldırıların ABD'nin insansız hava aracının (İHA) düşürülmesi ve petrol tankerlerine düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme olduğu belirtildi.

İran'ın sistemlerinde hasar oluşup oluşmadığı, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

"YAPTIRIMLAR DEVREDE"

ABD Başkanı Donald Trump, siber saldırı iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, İran'a Pazartesi gününden itibaren bir dizi "büyük" yaptırımı ise devreye sokacaklarını söyledi.

Trump, bu yaptırımların İran'ın nükleer silah almasını engellemeyi hedeflediğini, Tahran nükleer planlarından vazgeçmediği takdirde de ekonomik baskıyı sürdüreceklerini belirtti.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Trump , "İran üzerindeki yaptırımların kalkacağı ve yeniden üretken ve müreffeh bir ulus olacakları günü iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Cuma günü NBC televizyonuna konuşan Trump, ABD'nin müzakerelere açık olduğunu fakat İran'ın nükleer silahlara kavuşmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

Trump, İran'ın ülkesine ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından misillemede bulunmaya hazırlandıklarını ancak böyle bir saldırının 150 İranlının ölümüne neden olduğunu öğrendikten sonra, planlanan saldırıyı 10 dakika kala durdurduğunu belirtmişti.

ABD 'siber saldırısı' hakkında bilinenler neler?
ABD'nin farklı basın kuruluşlarına konuşan kaynaklar, siber saldırının Körfez'deki tanker saldırılarına misilleme yapılması amacıyla haftalardır planlandığını söyledi.

Saldırının İran Devrim Muhafızları'nın Perşembe günü Amerikan insansız hava aracını vurmak için kullandığı bilgisayar sistemini hedef aldığı öne sürüldü.

ABD, aynı sistemle tankerlerin de vurulduğunu iddia ediyordu.

Washington Post gazetesi, siber saldırıda sistemlerin devre dışı bırakıldığını, NYT gazetesi ise, saldırının sistemi belli bir süre için devre dışı bırakmayı amaçladığını aktardı.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığı Tahran'ın ülkesine yönelik siber saldırılarına hız verdiğini açıkladı.

KÖRFEZDEKİ GERGİNLİK NEDEN TIRMANDI?

İran'ın RQ-4 Global Hawk (Küresel Şahin) tipi insansız hava aracını vurması, Umman Körfezi'nde vurulan tankerlerden Washington'ın Tahran'ı sorumlu tutması nedeniyle bölgede gerilimi daha da artırmıştı.

Tahran, dünyanın en önemli petrol koridoru Hürmüz Boğazı'ndaki tankerleri vurduğu suçlamasını reddediyor.

İran Devrim Muhafızları insansız hava aracının kendi hava sahalarına girince düşürüldüğünü iddia etmiş, ABD Başkanı Trump ise İran tarafından fırlatılan füzenin hava aracını uluslararası hava sahasında düşürdüğünü söylemişti.

İran, ABD'nin insansız hava aracını vurduğu sırada yakınlarda bulunan ve 35 kişiyi taşıyan yine ABD'ye ait bir askeri uçağı da hedef alabileceğini fakat bunu yapmadığını öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Washington saldırı

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