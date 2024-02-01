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ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar! Polisleri alarma geçirdi

01.02.2024 13:59 | Son Güncelleme:
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Sarıyer'de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli anlar yaşandı. Konsolosluğun otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerini alarma geçirdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişi, polis ekiplerince yakalandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte detaylar...

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar! Polisleri alarma geçirdi

Sarıyer'de saat 12.00 sıralarında ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi girmeye çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü.

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Konsolosluğa girmeye çalışan şüphelinin yere yatırılarak kelepçelendiği ve polis otosuna bindirildiği anlar kameraya yansıdı. Konsolosluğa girmek isterken yakalanan şüphelinin yakalandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Görüntülerde, polisin yakaladığı şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği ve daha sonra ayağa kaldırarak üst araması yaptığı görülüyor. Şüphelinin polis otosuna bindirildiği anlar da görüntülere yansıdı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer abd istanbul başkonsolosluğu
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