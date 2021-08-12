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  4. ABD, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelini tahliye etmek için asker gönderecek

ABD, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelini tahliye etmek için asker gönderecek

12.08.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünün tahliye edilmesi için asker gönderileceğini açıkladı.

ABD, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelini tahliye etmek için asker gönderecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın brifinginde, Afganistan'da Taliban'ın askeri ilerleyişi, şiddet ve istikrarsızlığın artmasından derin endişe duyduklarını ve bu nedenle Kabil'deki büyükelçilik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldıklarını söyledi.

'ÇEKİRDEK BİR DİPLOMATİK KADRO'

Ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra Afganistan'da 'çekirdek bir diplomatik kadro' bırakacaklarını belirten Price, "Önümüzdeki haftalarda Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na (tahliye için) geçici olarak askeri personel gönderecek." dedi. (AA)

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Kabil
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