ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

BBC'nin yayın ortağı CBS'e konuşan bir yetkili, ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 10 sivilin öldüğünü kabul ettiğini söyledi.

CBS'e konuşan ABD'li savunma yetkilisi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan soruşturmada 29 Ağustos'ta düzenlenen İHA saldırısında bir yardım görevlisi ile ailesinden 7'si çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini ifade etti.

Çocuklardan en küçüğü 2 yaşındaydı.

SORULAR CEVAPSIZ KALMIŞTI

ABD'nin Kabil Havalimanı'nın kuzeyindeki bir mahalleye insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda aynı aileden pek çok kişi ölmüş, olayla ilgili birçok soru cevapsız kalmıştı.

ABD ordusu, IŞİD'in Afganistan koluyla bağlantılı olduğundan şüphe edilen bir araca saldırı düzenlediklerini ve saldırının ardından yakındaki insanların zarar görmüş olabileceğini söylemişti.

Ailenin saldırıdan sağ kurtulan yakınları BBC'ye, ailenin evinin önüne park edilmiş haldeki araç havaya uçtuğunda aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

