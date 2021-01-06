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ABD karıştı! Trump destekçileri Kongre binasını bastı! Ölü ve yaralılar var

06.01.2021 22:27 | Son Güncelleme:
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ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği Kongre oturumu başladıktan kısa bir süre sonra Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Olaylar üzerine ABD Kongre binası kapatıldı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan olaylarda 4 gösterici hayatını kaybetti, 52 kişi ise gözaltına alındı. ABD'li yetkililer 4 saatlik işgalin ardından Kongre binasının boşaltıldığını duyurdu.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenledi.

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polis biber gazıyla müdahale etti.

PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI

Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. Kongre binası kapatıldı.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı.

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4 GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kongre binasının içinde protestocuları önlemek için silahlar çekildi.

Washington DC polisi tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası’nda dört protestocunun öldüğü belirtildi.

Polis ayrıca söz konusu işgalde ayrıca 52 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İŞGAL 4 SAAT SÜRDÜ

Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri Kongre'den ve çevresinden uzaklaştırıldı.

ABD Kongresi'nin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17:40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

Washington polisi, protestocuların Kongre'ye girmek için polise karşı kimyasal kullandığını açıkladı.

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ULUSAL MUHAFIZLARIN TAMAMI AKTİF HALE GETİRİLDİ

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Washington'daki olaylar üzerine Ulusal Muhafızları aktifleştirdiklerini belirterek, "Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler." açıklaması yaptı.

Miller, yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Maryland Temsilcisi Steny Hoyer ile görüştüklerini kaydetti.

Olaylara müdahale etmek üzere Washington Ulusal Muhafızlarının tamamını aktif hale getirdiklerini ifade eden Miller, "Yerel makamların talepleri üzerine gerekli görüldüğü takdirde ek destek de vermeye hazırız. Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler ve ona göre davranacaklardır." mesajını verdi.

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ABD Kongresinde, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda birçok polisin yaralandığı bildirildi.

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WASHINGTON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Browser, medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi.

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TRUMP'TAN ULUSAL MUHAFIZLARA TALİMAT

ABD Başkanı Trump, Ulusal Muhafızlara "Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri" yönünde talimat verdi.
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PENCE: KONGRE BİNASINI TERK EDİN

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından ABD Kongre binasına giren göstericilere, “İlgili herkes binayı derhal terk etmelidir” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından ABD Kongre binasına zorla giren göstericilere seslendi. Şiddet olaylarının durdurulması çağrısında bulunan Pence, “ABD Kongre binasında meydana gelen şiddet ve yıkım artık durmalıdır. İlgili herkes kolluk kuvvetlerine saygı göstermeli ve binayı derhal terk etmelidir. Barışçıl protesto her Amerikalının hakkıdır, ancak Kongre binamıza yapılan bu saldırı hoş görülemeyecek ve olaya karışanlar sonuna kadar yargılanacaktır” dedi.

PENCE'DEN TRUMP'A KARŞI BIDEN HAMLESİ

Pence ayrıca sosyal medya hesabındaki fotoğrafını değiştirerek Joe Biden'ın zafer konuşması sırasında çekilen fotoğrafı yayımladı.

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BÖLGEYE EK GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖNDERİLDİ

Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesiyle şehirde başlayan şiddet ve kargaşayı yatıştırmak için bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi.

Polis, barikatları aşarak Kongre binasına giren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Olaylar nedeniyle Kongredeki oturuma ara verilmiş, Kongre üyelerinden güvenli bir yere geçmeleri istenmiş, oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarılmıştı. (AA)
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BOMBA PANİĞİ

Federal güvenlik güçleri, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba buldu. Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı.

Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için havaya uçurulduklarını belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı’nın boşaltıldığını ifade etti.

Komite İletişim Direktörü Michael Ahrens yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Ulusal Komite karargahının yakınlarında şüpheli bir cihazın bulunmasının ardından boşaltıldığını doğruladı. Ahrens, karargahın yaklaşık 1 saat önce tahliye edildiğini belirtti. Karargah, Kongre Binası’na sadece birkaç blok uzaklıkta bulunuyor.

SENATO'DA ÇOĞUNLUK DEMOKRATLARA GEÇTİ

ABD Senatosu'nda çoğunluğu belirleyecek olan ve iki senatör koltuğu için Georgia'da devam eden seçimler sona erdi.

Kritik seçimlerde her iki koltuğu da Demokratların adayı kazandı. Demokrat parti adayları Jan Ossoff ve Raphale Warnock seçimden zaferle çıkan adaylar oldu.

Bu sonuçla birlikte 100 koltuklu ABD Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler 50'şer koltuğun sahibi oldu. Senato'da oluşan bu denge, Beyaz Saray ve Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'nun da Demokratlar'ın kontrolüne geçmesi anlamına geliyor.

Zira ABD Senatosu'nda yapılan oylamalarda denge oluşması durumunda aynı zamanda Senato Başkanı sıfatına sahip olan ABD Başkan Yardımcısı'nın oy kullanma hakkı bulunuyor. Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu hem de Beyaz Saray'ı ellerine alarak birbiriyle daha uyumlu bir süreç yürütebilmeyi hedefliyor.

Başkan Trump'ın eleştirdiği ve Başkanlık seçim sonuçları ile ilgili baskı kurmaya çalıştığı Georgia Eyaleti'nde gerçekleşen senatör seçimlerinde kesinleşmiş resmi sonuçların açıklanmasının birkaç gün sürebileceği konusunda uyarıda bulunan yetkililer sayımın titizlikle gerçekleştirildiğini söyledi.


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