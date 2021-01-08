ABD Kongre baskınında ölü sayısı 5’e yükseldi

ABD’de Donald Trump destekçilerinin Kongre’yi işgal ettiği sırada çıkan olaylarda yaralanan 1 polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi. Kongre baskınında ölenlerin sayısı 5’e ulaştı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını tescil etmek için düzenlenen oturum sırasında Donald Trump destekçileri binayı işgal etmişti. Yaşanan şiddet olaylarının dünya genelinde yankısı sürerken, olayların bilançosu arttı. ABD Kongre binasının polisi tarafından yapılan açıklamada, Çarşamba günü yaralanan Brian D. Sicknick adlı polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Son gelişme ile birlikte Kongre baskınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Açıklamada ayrıca, çıkan olaylarda 14 polisin yaralandığı, şu ana kadar 68 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olayları kontrol altına almakta yetersiz kaldığı belirtilen Kongre Polis Şefi Steven Sund’ın ise 16 Ocak’ta görevinden istifa edeceği duyuruldu.

Kabinede ikinci istifa geldi

Kongre baskının ardından Donald Trump kabinesinden peş peşe istifalar geliyor. Ulaştırma Bakanı Elaine Chao’nun ardından Eğitim Bakanı Betsy DeVos, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

