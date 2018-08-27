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ABD kongre heyetinden Türkiye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Kongresi heyeti, Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıkları ile TBMM ve TAI'yi ziyaret etti

ABD Kongresi'nden bir heyetin, Türkiye'de temaslarda bulunduğu bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Kongresi'nden bir heyet, Türkiye'yi ziyaret etti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Michael Turner, John Garamendi, Tom Marino ve ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robert Hood ile Temsilciler Meclisi personelinden oluşan heyetin, Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıklarında temaslarda bulunduğu belirtildi.

Kongre üyelerinin ayrıca, NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri David Hobbs ile TBMM’de temaslarda bulunduğu, F-35 Programı kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayiine (TAI) de ziyaret gerçekleştirdiği aktarıldı.

İzmir’deki NATO Kara Komutanlığını (LANDCOM) ve Adana İncirlik Üssünü dün ziyaret eden heyetin, bugünkü temaslarıyla Türkiye programını tamamlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kongre heyeti Dışişleri Bakanlığı Temsilciler Meclisi Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii

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