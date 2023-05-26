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ABD'li bilim insanları şifa kaynağını tüm dünyaya duyurdu! Balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 içeriyor

26.05.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omega-3 kaynağı besinler hastalıklara karşı direnç kazanmamızı sağlamasıyla oldukça önemli gıdalar arasında yer alıyor. Omega-3 kaynağı denildiğinde ilk akla balık gelse de balık tüketmeyi sevmeyenler alternatif omega 3 gıdalarına yöneliyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu balıktan 7 bin kat daha fazla omega 3 kaynağına sahip olan gıdayı açıkladı. ABD'li bilim insanları bu doğal gıdanın felç geçirme riskini yüzde 12 azalttığını tespit etti.

ABD'li bilim insanları şifa kaynağını tüm dünyaya duyurdu! Balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 içeriyor

Sağlıklı yaşam önerileri yakından takip edilen İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi besin olarak adlandırdığı kanseri yok eden o besin damar sertleşmesini ve felci önlemede etkili olabilir dedi. İbrahim Saraçoğlu'nun doğal yağ olarak övdüğü gıdanın balıktan 7 bin kat daha fazla omega 3 içerdiği öğrenildi. ABD'li bilim insanları da yaptıkları araştırmalarda doğal yağların felç ve kalp hastalıkları risklerini azaltabileceğini tespit etti.

HAYVANSAL YAĞLAR FELÇ RİSKİNİ ARTIRIYOR

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Öte yandan Amerikan Kalp Derneği tarafından açıklanan yeni bulgularda, çok bitkisel bazlı yağ yiyenlerin, az yiyenlere kıyasla felç geçirme olasılığının yüzde 12 daha az olduğu belirtildi. Yüksek düzeyde hayvansal kaynaklı doymuş yağ tüketen kişilerin, az tüketenlere göre felç geçirme olasılığının yüzde 16 daha fazla olduğu da aktarıldı. Harvard'dan çalışmanın baş yazarı Fenglei Wang, "Yağın türü kullanılan toplam yağdan daha önemli" dedi.

ÖLÜM ORANLARINI AZALTABİLİR

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Dr. Frank Hu ise "Kırmızı ve işlenmiş et tüketiminde ılımlı bir azalma, toplam ölüm oranını yüzde 13, kalp hastalığı ölümlerini yüzde 14 azaltabilir" dedi. 27 yıllık sağlık verilerine dayanarak 120 bin hemşire ve sağlık personelinin incelendiği çalışmada, sıvı bitkisel yağlar, mısır yağı, aspir yağı, ayçiçeği yağı, soya fasulyesi yağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri yüksek olan şeyler ve daha sonra tekli doymamış yağ asitleri yüksek olan yağlar incelendi.

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI

Hem yağ formu hem tohum haliyle şifa dağıtan keten tohumunun tüketimi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından şiddetle tavsiye ediyor. Saraçoğlu keten tohumunun faydalarını ve özelliklerini anlattı.

ZENGİN YAĞ ASİTLERİ İLE KANSERLE SAVAŞIYOR

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Omega-3 yağ asidi bakımından balıktan bile zengin olan bu besin hem içi hem de kabuğuyla tüketilerek vücuda şifa veriyor. Mısır ve Asya ülkelerinde yoğun olarak kullanılan keten tohumu yağı balıktakinden 7 bin katı omega-3 yağ asidi bulunduruyor. Aynı zamanda omega-6 ve omega-9 yağ asitlerince de zengin olan keten tohumunun yağını soğuk pres yöntemiyle elde etmek gerekiyor.

DİYABETE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

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Bitki bazlı bir omega 3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeren keten tohumu, içeriğindeki bu asitle dolaşım yollarına fayda sağlıyor. Anti-inflamatuar etkisi bulunan alfa-linolenik asit kemik kayıplarına neden olan osteoporoz ile savaşmada ve tip 2 diyabete karşı korumada etkin rol oynuyor.

İLAÇ ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR

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Akciğer kanseri ile ilgili önemli bilgiler veren Prof. İbrahim Saraçoğlu, omega-3 yağ asidi bakımından balıktan bile zengin olan bu besini anlata anlata bitiremedi. Hem içeriğindeki besinlerle hem de kabuğuyla çok faydalı olduğunu belirten İbrahim Saraçoğlu, bu besinin ilaç üretiminde bile kullanıldığını söyledi.

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Keten tohumu toz haline getirildiğinde hava ile teması artacağı için çok hızlı oksitlenir. Bu yüzden bütün olarak tüketilmesi önerilir. Toz formunda tüketilirken mutlaka cam kavanozda saklanmalı ve küçük miktarlarda satın alınmalı, bekletilmeden tüketilmelidir.

Keten tohumu yağı cilde faydaları arasında cildi sıkılaştırması ve sarkmayı önlemesi de yer alır. Kuruyan, kaşınan ve kırmızı renge bürünen cilt ile karakterize bir cilt hastalığı olan egzamanın tedavisine yardımcı olan keten tohumu yağı cildin esnekliğini arttırır.


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