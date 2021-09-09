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ABD'li dağcının cesedini Bolivya zirvesinden indirmek 2 gün sürdü! Oturur vaziyetteydi

09.09.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki Coloradolu bir adamın cesedi, tırmanışı sırasında akciğerlerinin iflas etmesi sonucu Bolivya'nın en yüksek ikinci dağının "zirvesinde oturur" vaziyette bulundu. Dağcının cesedini indirmek iki gün sürdü.

ABD'li dağcının cesedini Bolivya zirvesinden indirmek 2 gün sürdü! Oturur vaziyetteydi

Daniel Granberg, Bolivya'nın başkenti La Paz'dan görülebilen 6 bin 402 metre yükseklikteki Illimani'ye tırmanışının ikinci gününde hayatını kaybetti. Bolivya And Dağları Kurtarma Ekibi'yle çalışan dağ rehberi Sergio Condori Vallejos, Daniel'ın Bolivya'nın Cordillera Real sıradağlarının parçası olan "zirvede oturur vaziyette" ve "cansız" halde bulunduğunu söyledi.

The Associated Press'e konuşan Vallejos, Daniel'ın hastalanmadan önce Cordillera Real sıradağları ve Illmani boyunca uzanan en uzun ve en zorlu rotada yola koyulduğunu belirtti.

CESEDİ AŞAĞIYA İNDİRMEK İKİ GÜN SÜRDÜ

Daniel'a bu rotada, ölümünü kurtarma ekiplerine bildiren iki rehber eşlik ediyordu. Dağcının cesedinin 6 bin 216 metre yükseklikten aşağı taşınması iki gün sürdü.

Daniel'ın annesi Jean Granberg'e göre, oğlu önceki gece nefes darlığı çekiyordu ve hafif baş ağrısı vardı fakat hayati tehlike olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu.

Granberg, AP'ye oğlunun 2 bin 438 metre üzeri yüksekliklere çıkan dağcıları etkileyebilen yüksek irtifaya bağlı akciğer rahatsızlığından öldüğünü söyledi.

Daniel iki aydır Bolivya'daydı ve 6,088 metre yükseklikteki Huayna Potosi de dahil And Dağları ülkesinin en yüksek zirvelerinden birkaçına tırmanmıştı.

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Bolivya
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