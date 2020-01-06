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  4. ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı! Flaş yalanlama!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı! Flaş yalanlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 23:45 | Son Güncelleme

ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanı’nın Irak hükümetine bir mektup yazarak, DEAŞ'la mücadele koalisyonu askerlerinin Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak’tan çekileceğini bildirdiği iddia edildi. ABD Savunma Bakanı Esper ise, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." dedi.

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı! Flaş yalanlama!

ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral William H. Seely III adıyla sosyal medyaya sızan bir mektup gündemi değiştirdi.

ABD'li komutanın Bağdat Birleşik Müşterek Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abul Amir’e hitaben yazdığı iddia edilen mektupta, “Irak Cumhuriyeti’nin egemenliğine saygıyla ve Irak Parlamentosu ile Başbakan’ın talep ettiği üzere Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kuvvetleri yerini önümüzdeki gün ve haftalarda çekilmek üzere değiştirecektir.” deniliyor.

Mektupta çekilme sırasında CH-47 Chinook, UH 60 tipi helikopterlerin yanı sıra güvenlik amaçlı AH-64 Apache tipi helikopterlerin bölgedeki uçuşlarının yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Mektupta ayrıca çekilme operasyonunun ABD’nin Irak’a ek asker getirdiği algısına yol açmaması için gece yapılacağının ifade edilmesi dikkati çekti. ABD'li general mektubunda, “Ayrılmamızı talep eden egemen kararınıza saygı duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Kısa sürede basında geniş yer bulan mektup, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından henüz teyit edilmedi.

ESPER'DEN ÇEKİLME İDDİALARINA YALANLAMA

ABD Savunma Bakanı Esper ise, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." dedi. (AA)

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ABD ırak abd askeri

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