'Dünyanın en büyük ağzına' sahip olduğu için viral olan kadın Guinness'e girdi

Geçen yıl 'dünyanın en büyük ağzına' sahip kadını olarak viral olan Amerikalı Samantha Ramsdell , başarısıyla ünlü rekorlar kitabı Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen tanındı.

31 yaşındaki Samantha Ramsdell, başlangıçta biraz can sıkıntısını hafifletmek için bir TikTok hesabı kurduğunu, ancak kısa sürede ağzının büyüklüğünden etkilenen kullanıcılarla viral hale geldiğini söyledi.

TikTok videolarında neredeyse 50 milyon görüntüleme alan kadın şimdilerde Guinness'e girmenin mutluluğunu yaşıyor.

6,5 SANTİMETRE

Takipçilerinin ısrarıyla Guinness'e başvuran kadın bir yetkilinin önünde dişçi muayenesine gitti. Dr. Elke Cheung, Samantha'nın ağzını ölçmek için dijital ölçüm aracı kullandı ve 6,52 cm gibi büyük bir ortalama olan 'maksimum gerilmeyi' hesapladı.

MİLYONLARCA KİŞİ TAKİP EDİYOR

Şimdi 1.4 milyon takipçisine TikTok'ta ağzını gururla gösterse de, Samantha geçmişte akranları tarafından zorbalığa uğradığını söyledi. Guinness Dünya Rekorları'na konuşan Samantha, "31 yaşında olmak ve gerçekten çok güvensiz olduğum bir şey için rekor kırabilmek harika. Çünkü şimdi ağzım en büyük özelliğim gibi. Artık kendimi seviyor ve kabul ediyorum'' şeklinde konuşuyor.



