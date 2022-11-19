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  4. ABD'li model uyardı... Aman dikkat! Bu yöntemle takip ediyorlar

ABD'li model uyardı... Aman dikkat! Bu yöntemle takip ediyorlar

19.11.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li bir model, Cory ismiyle açtığı TikTok hesabından üç kez görüştüğü bir kişinin çantasına gizlice kablosuz kulak içi kulaklıklardan bıraktığını belirterek kadınları bu yolla takip edilebilecekleri konusunda uyardı.

ABD'li model uyardı... Aman dikkat! Bu yöntemle takip ediyorlar

Cory adlı ABD'li model, küçük kablosuz kulak içi kulaklar hakkında TikTok hesabından hafta başında bir dikkat çeken video paylaştı. Daha önce üç kez görüştüğü adamın gizlice spor çantasına kablosuz kulaklık bıraktığını belirten Cory, görüştüğü kişiye defalarca durumu belirtmesine rağmen adamın kulaklıkları almaya gelmediğini ifade etti.

Bu davranışları şüpheli bulan Cory, kablosuz kulaklıkların 'konum belirleme' gibi uygulamalarla izlenebildiğini vurgulayarak kadınları uyardı.

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BİR BAŞKA OLAY

Cory'nin videosuna yorum yapan bir kullanıcı "Geçen gece alışverişe gittim ve telefonumdan 'kablosuz kulakların sizinle birlikte hareket ediyor' bildirimi aldım ve onlar benim değildi." ifadelerini kullandı.

"DİKKATLİ OLUN"

Cory videosuyla birlikte "Dikkatli olun" mesajıyla bu tip takip cihazları konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. (DHA)

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