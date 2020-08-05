HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'li patlayıcı uzmanından 'Beyrut'ta turuncu duman' açıklaması

ABD'li patlayıcı uzmanından 'Beyrut'ta turuncu duman' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

Dün akşam saatlerinde Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında meydana gelen şiddetli patlama, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u deprem vurmuş gibi salladı. Patlamanın ardından ortaya çıkan turuncu dumana ilişkin ABD'li patlayıcı uzmanından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Şehrin liman bölgesinin ortasında meydana gelen patlamaya tam olarak neyin sebep olduğu hala tam olarak belli değil. Daha önce, patlamanın nedeninin bir havayi fişeklerin sebep olduğu bir yangın olabileceği açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti. Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözü verdi.

Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada, söz konusu amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığı ve ardından şiddetli patlama meydana geldiğini duyurdu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Beyrut Valisi Mervan Abbud yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti. Gözyaşlarını tutamayan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

ABD'Lİ PATLAYICI UZMANINDAN KRİTİK AÇIKLAMA

Geçmişte ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bakanlığı için çalışan ve eski bir patlayıcı araştırmacısı olan Tony May, CNN'e Beyrut'taki patlama görüntülerinin olup biteni anlamak için önemli ipuçları sunduğunu söyledi.

May, "Hükümetle birlikte çalışarak hem ulusal hem de uluslararası çok sayıda kaza soruşturması yürüttüm ve bunun açık bir şekilde, kazaya neden olan patlamanın, yanmaya başlayan bir binada depolanan çok miktarda patlayıcı malzeme olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Sarı duman yok: May, Bağdat'tayken edindiği tecrübelerle, bir amonyum nitrat patlamasının belirti işaretinin sarı bir duman bulutu olduğunu söyledi. Beyrut'taki patlamada görülen turuncu bulutun "amonyum nitrat ile tutarlı olmadığını" söyledi.

Ancak May, bunun mutlaka patlamaya amonyum nitratın dahil olmadığı anlamına gelmediğini söyledi. May'e göre, 'Bu sadece "başka elementler" de olduğu anlamına gelebilir.'

Beyaz parlamalar: Videonun farklı bölümlerinde görülen beyaz parlamalar, büyük şok dalgasına kadar küçük patlamaların meydana geldiğini gösterebilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Türkiye, Venezuela'ya hibe tıbbi malzeme yardımı yapacakTürkiye, Venezuela'ya hibe tıbbi malzeme yardımı yapacak
2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Komşu'dan korkutan açıklama: Her an kontrol dışına çıkabilir

Komşu'dan korkutan açıklama: Her an kontrol dışına çıkabilir

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

İlginizi Çekebilir

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
Türkiye, Venezuela'ya hibe tıbbi malzeme yardımı yapacak

Türkiye, Venezuela'ya hibe tıbbi malzeme yardımı yapacak

Lübnan ekonomisinin can damarı Beyrut Limanı'yla ilgili bilinmesi gerekenler

Ekonominin can damarı Beyrut Limanı'yla ilgili bilinmesi gerekenler

Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitrat mı patladı?

Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitrat mı patladı?

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Mantar bulutu nedir, neden olur? Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu ne anlama gelmektedir?

Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu nedir?

Trump: Beyrut’taki patlama saldırı gibi görünüyor

Trump: Beyrut’taki patlama saldırı gibi görünüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.