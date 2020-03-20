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ABD'li pizza şirketi 10 bin işçi alacak

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 08:51 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) her sektörü farklı şekilde etkiliyor.

ABD'li pizza şirketi 10 bin işçi alacak

Seyahat ve perakende sektörlerinde toplu işten çıkarmalar yaşanırken hazır yiyecek firması Dominos 10 bin işçi alacağını duyurdu.

ABD genelinde seyahat ve perakende sektörlerinde işten çıkarmalar yaşanırken, ülkenin ünlü hazır yiyecek firması Dominos, 10 bin yeni işçi istihdam ereceğini duyurdu.

Dominos Üst Yöneticisi Richard Allison, “Eyalet ve federal kural gereği restoranlar kapatılırken, komşularımızı paket servislerimizle beslemeye devam etme fırsatı, herkes için hala küçük bir normallik duygusunun mevcut olduğu anlamına geliyor.” dedi.

Allison, tam veya yarı zamanlı işe alımlarda başvuru sahiplerinde iş tecrübesi aranmayacağını bildirdi.

'HIZINI YAVAŞLAT' ÇAĞRISI

Milyonlarca insanın virüs salgınından dolayı evden çıkamadığı bir dönemde internetin kesintisiz çalışabilmesi için Avrupa Birliği Amerikan şirketi Netflix’ten internetten indirme hızını yavaşlatmasını istedi.

Avrupa Komiseri Thierry Breton, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Netflix CEO'su Reed Hastings ile servisin yayın hızını düşürme hakkında konuştuğunu belirtti.

Öe yandan, ABD’nin California Eyaleti Valisi Gavin Newsom, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, hastaneye başvuru oranı hesabına göre, 8 hafta içinde 60 binden fazla evsize koronavirüs bulaşabileceğini kaydetti.

Vali Newsom, ‘’Gelecek sekiz haftalık dönem için sokaklarda bulunan 108 bin evsizden, yaptığımız modellemeye göre, 60 binden fazlasına Kovid-19 bulaşma ihtimali bulunuyor.’’ ifadesini kullandı.

ABD’nin en kalabalık eyaleti olan California'da, perşembe günü itibarıyla 876 Kovid-19 vakası ve 17 ölüm teyit edildi.

Eyalette, koronavirüs salgınının sebep olduğu solunum hastalığının evsizler üzerindeki etkisini azaltmak için 100 milyon dolarlık solunum kiti alındığı belirtilirken, testleri pozitif çıkacak evsizlerin yerleştirilmesi için bazı motellerin de bakım evine dönüştürülmesi ve saha hastaneleri kurulması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

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