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ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:31 | Son Güncelleme

Türkiye'de tutuklu bulunan ve Ankara ile Washington arasındaki iplerin gerilmesine neden olan ABD'li rahip Andrew Brunson'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ataklı, rahip Brunson'ın ilk duruşmada tahliye edileceğini yazdı.

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Sözcü Gazetesi yazarı ve Tele 1 TV programcısı Can Ataklı, bugünkü köşesinde ABD'li rahip Andrew Brunson'ın duruşmasına yönelik önemli bir iddiayı ortaya attı.

TARİH VERDİ

Ataklı, "Galiba papazı gönderiyoruz" dediği yazısında, Brunson'ın 12 Ekim'deki duruşmasında serbest kalacağını söyledi.

Ataklı'nın köşesindeki ilgili bölüm şöyle:

Bana göre aslında papazı çoktan vermiştik.
Sadece bir “iletişim kazası” oldu ve papaz başımıza dert olarak kaldı.
Trump, “Ben İsrail’deki kızınızı kurtardım sen de papazı gönder” dediğinde Erdoğan’ın “O işi hallediyoruz” sözü “papaz bırakıldı” şeklinde algılandı muhtemelen. Ama serbest bırakmak yerine önce ev hapsine alınması Trump’ı kızdırdı. Durup dururken kriz çıktı.
İktidarın başı ve sözcüleri dolar krizinin bu nedenle çıktığını söylüyor.
Bedeli çok ağır oldu.
Madem öyle o “iletişim kazasına” neden olmasaydınız bari.
Neyse, yine de iş işten geçmiş değil.
İktidar sözcülerinin yazılarını okurken papazın artık gönderileceği hissine kapıldım.
Dün biri Demirören diğeri de Sabah grubunda yazan iki yandaş yazar birden papazın serbest bırakılacağını ima eden yazılar yazdılar.
Benim tahminim 12 Ekim’deki duruşmada serbest bırakılacağı yönünde.
Ama bunu “bağımsız olduğunu söyledikleri” mahkemeye yaptırmak yerine sanki bir yüksek mahkeme bozmuş gibi yapabilirler.
Çünkü konu galiba artık Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor.
Papazı tıpkı Mehmet Altan’ı serbest bıraktıkları gibi Anayasa Mahkemesi kararı ile gönderebilirler.
Peki dolar eski haline gelir mi? Gelmez.
Zaten aynı yandaş yazarlar doların yükseltilmesinin de aslında iktidarın bir oyunu olduğunu yazıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
ABD rahip Brunson Can Ataklı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bu ülkede kanun cezaevi hukuk garibana yoksula kimsesize işler bunu bilirim ben
Hukukun vereceği karara etki değil midir bu yazılanlar. Bu nasıl bir yazı bunun sorgulanması lazım.
bırakın abi ya bitecez yoksa
@dogan_1991_dhise Papazı bırakırız o önemli değil.Fakat niye bitiyoruz?Eskiden ekonomik kriz olunca yağ, tüp,ekmek kuyrukları olurdu.Sokağa bak herşey aynı vur patlasın çal oynasın.Sadece birileri kriz çığırtkanlığı yapıp fırsat kolluyor .Ne krizi bahane arıyor millet...
Aynen. Ve Enis Berberoglunun arkasinda bir amerika yok keyiften iceride tutuyorlar
GAZETECİ DENİZ YÜCEL REHİN Dİ SERBEST BIRAKILDI.BÜYÜKADA DA TUTKLANAN İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI REHİNDİ BIRAKILDI.FRANSIZ GAZTECİ REHİNDİ BIRAKILDI.RAHİP BRONSUN DA SIFIRLAMA HIRSIZINI KURTARMAK İÇİN REHİN ALINDI,ODA BIRAKILACAK.
Papazı iade edince de dolar euro düşmeyeceğini gören koyunlar şok geçirecek :).
Dostum sen kimin yandaşısın. zorunuz ne bilmiyorum yaptığınız her şey, söylediğiniz her söz moral bozucu, ya hu adam serbest kalacaksa kalacak, ha kalsın sittirsin gitsin, hatta bu tip itler yakalanmasın MİT halletsin gitsin, leşini gönderelim. size ne, bak ben söyledim bunlar korktu bıraktı demek için mi yazıyorsunuz, elbet bir gün serbest kalacak sonsuza kadar tıkamazsın ya.
serbest kalacağı kesin zaten boşu boşuna savcıların halimlerin yerlerini değiştirmediler. brunsonun dosyasına bakan hakim savcıların yerine niye değiştirildi zannediyorsunuz
Halkımızın anlamadığı şey şu: "Dolar papaz krizi sonucu yükselmedi, yani papaz sebep değil bir sonuçtur." Dolar zaten yükselecekti. Bunu hükümet çok iyi biliyordu. Bu nedenle de seçimi öne aldılar belki ekonomi rayına oturur diye ve düşük kurdan seçime girelim diye. Seçim sonrası gerçek ekonomik verileri geldi. dolar hala gerçek seviyesinden aşağıdadır. Ekonominin bitik olduğunu gören abd krizi çok iyi değerlendirip Papaza öne sürdü ve istedi. Yoksa adam iki yıldır tutukluydu dolar yükselseydi iki yıl önce de yükselirdi. abd krizi fırsata çevirip papazı alacak biz de babaları...
gec kalinmis bir karar olur reis inat etmeseydi bu kadar dolar cikmaz insanlar batmazdi tabii bayildigi icin kavga edip zitlasmaya kasadada damat var sikintisi yok nakitte
Nerde çaycı çorbacı varsa gidin onlarla uğraşın kardeşim, sen kiimmm amerikanın papazını içeri atmak kim, tamam güçlü ülkeyiz inandik hadi serbest birakin hadi....
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