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ABD'li Senatör Graham: YPG, PKK'nın koludur!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.01.2019 10:52 | Son Güncelleme

ABD'li Senatör Lindsey Graham, "YPG, PKK'nın koludur, siyasi bağlantıları var. Görmek isteyen için bu son derece gerçek. Obama YPG'yi silahlandırarak Türkiye için bir kabus yarattı." ifadesini kullandı.

ABD'li Senatör Graham: YPG, PKK'nın koludur!

Ankara'da temaslarda bulunan ABD'li senatör Lindsey Graham, basın toplantısı düzenledi.

Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var, kanıtlarları açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara bir şey borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatlarımız var ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. General Dunford'un YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması, ağır silahların alınması konusunda Türk askerleriyle çalıştığı bir plan var. Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur" dedi.

DHA

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ABD YPG PKK

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