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ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 03:36 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti. Haberi ünlü oyuncunun oğlu Michael Douglas duyurdu.

ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun oğlu Michael Douglas, babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu.

Douglas, açıklamasında, "Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Hollywood'un en ünlü aktörlerinden olan Kirk Douglas, "Spartaküs", "Zafer Yolları", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu olarak biliniyordu.

3 kez Oscar ödüllerine aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Oscar Onur Ödülüne layık görülmüştü. (AA)

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ABD Kirk Douglas

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