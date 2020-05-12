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ABD mağazaları açılışa hazırlanıyorlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.05.2020 12:06 | Son Güncelleme

Apple’ın mağazalarını açma kararı aynı zamanda dünya ticareti için de bir moral desteği olarak yorumlanıyor. Ancak yine de mağazaların işleyişi, hastalığın bulaşmasını hızlandırıp hızlandırmayacakları, çalışanların hasta olup olmayacağı konuları da tartışılıyor.

ABD mağazaları açılışa hazırlanıyorlar

Yine de hastalığın yoğun olarak seyrettiği eyaletlerde mağazalar hala kapalı kalacak. Şirket,  Idaho, South Carolina, Alabama ve Alaska’daki mağazalarını açacak. Bunlar ise Apple’ın genel iş hacmi içinde çok küçük hacimli satışlar yapan şehirler.

APPLE STORE MAĞAZALARINDAN ALINACAK ÖNLEMLER VAR

Apple çalışanlarının tümü maske ve yüz kalkanı takarak çalışacak. Ayrıca hem çalışanlar hem de müşteriler için ateş ölçümleri yapılacak. Yine de, salgının başladığı dönemde hastalığın ateşle seyrettiği düşünülse de artık hiçbir belirti göstermeden hastalığı yaşayan ve virüsü yayan insanlar olduğu biliniyor.

Apple ayrıca, hastalığın kontrol altına alındığı Güney Kore, Avustralya ve Almanya’da da mağazalarını önümüzdeki haftalarda açmayı planlıyor.

Apple ile beraber diğer dünya devi şirketlerin de faaliyete başlaması bekleniyor. Ayrıca yerel işletmelerin de sınırlamalara dikkat ederek çalışmaya başlamasıyla, dünya ekonomisinde kontrollü bir geri dönüş iyimserliğinin yükseleceği de tahmin ediliyor.

Salgını en ağır şekilde atlatan devletler, korunma ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi halinde, bundan sonraki dalgaların daha hafif ve kontrol edilebilir olacağını düşünüyorlar.

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