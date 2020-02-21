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ABD Meclisi'nde Türkiye'nin tepkisini çekecek sözler! Alkış yağmuruna tuttular

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2020 18:50 | Son Güncelleme

Virginia Delegeler Meclisinde konuşan ABD'li politikacı Mark Sickles, firari FETÖ'cüler Adem Yavuz Arslan ve FETÖ’nün yayın organı Zaman’ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici'yi mecliste cesur gazeteciler olarak tanıttı. Meclis'tekiler ise FETÖ'cüleri alkış yağmuruna tuttu.

ABD Meclisi'nde Türkiye'nin tepkisini çekecek sözler! Alkış yağmuruna tuttular

ABD’nin Virginia eyaleti Delegeler Meclisinde çarşamba günü düzenlenen oturumda konuşan Demokrat Parti Üyesi Delege Mark D. Sickles, Fairfax kentindeki Amerikan Türk Dostluk Derneği’nden arkadaşları olarak tanıttığı Adem Yavuz Arslan ve Abdülhamit Bilicinin sürgün edilmiş medya çalışanları olduğunu söyledi.

Konuşmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ve bu iki FETÖ'cünün neden soruşturma geçirdiği ve firar ettiğine değinmeyen Sickles, Arslan ve Bilici'yi soruşturma geçirmiş, vatansızlar diye tanımladı.

"BU CESUR GAZETECİLERİN YAYINDAYIM"

ABD'li Sickles, "Bu cesur gazetecilerin yanındayım, Türkiye’de basın özgürlüğünün olmayışının farkındalığını arttırma çabalarını alkışlıyorum. Umarım sizde onlara hoş geldiniz dersiniz" diye konuştu.

ALKIŞ YAĞMURUNA TUTTULAR

Sickles'in konuşmasından sonra Arslan ve Bilici ayağa kalktığı ve meclistekilerin ise FETÖ'cüleri alkış yağmuruna tuttuğu görüldü.

Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan Abdulhamit Bilici, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ABD'ye firar etmiş; ABD'de katıldığı etkinliklerde terör örgütü FETÖ'ye methiyelerde bulunarak darbe girişimini masum göstermeye çalışmıştı.

14.Ağır Ceza Mahkemesindeki Dink davası sanığı ve hakkında yakalama kararı olan ve ABD'ye firar etmiş olan FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da sosyal medya hesabından örgütü savunarak ABD'de katıldığı programlarda Türkiye aleyhinde propaganda konuşmaları yapıyor; sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlıyor.

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ABD Meclisi Türkiye FETÖ Mark Sickles Adem Yavuz Arslan Abdülhamit Bilici

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