HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD medyası ilk seçim sonuçlarını Trump için 'kötü' olarak gördü

ABD medyası ilk seçim sonuçlarını Trump için 'kötü' olarak gördü

09.11.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD medyası, dün yapılan ara seçim sonuçlarını Demokratlar için “iyi”, Cumhuriyetçi Parti ve eski ABD Başkanı Donald Trump için “kötü” şeklinde nitelendirdi.

ABD medyası ilk seçim sonuçlarını Trump için 'kötü' olarak gördü

Cumhuriyetçilerin, Kongre’nin Temsilciler Meclisi kanadını kontrol etmesine hala kesin gözüyle bakılırken, Senato’da ise Demokratların umulmadık şekilde direnmesi değişik yorumlara neden oldu.

The Washington Post (WP), “Demokratlar beklentilere meydan okudukça Kongre dengede duruyor” manşetine yer verirken, New York Times (NYT), Cumhuriyetçilerin hayal kırıklığına uğradığına işaret ederek, “Kongre'nin kontrolü hala çekişmeli geçen birbirine çok yakın yarışlara bağlı” başlığını attı.

NYT’nin alt manşetlerinde ise seçim sonuçlarında, Cumhuriyetçilerin sandıklarda beklediği “kırmızı dalga” belirtisinin görülmediğine işaret edilerek,"Cumhuriyetçi dalga nasıl dalgacık oldu" başlığı ile verilen analiz haberde ise Cumhuriyetçi rotanın neden yetersiz kaldığı tartışıldı.

Ülkede Cumhuriyetçilere destek veren medyanın başında gelen Fox Haber Kanalı’ndan Dana Perino da, seçim sonuçları için “Cumhuriyetçiler, burada kendilerini arayacaklar.” yorumunu yaptı.

SEÇİM SONUÇLARINDAN TRUMP DA PAYINI ALDI

ABD medyasında, seçim sonuçları ile ilgili eski Başkan Donald Trump’a yönelik de olumsuz değerlendirmelerde bulunuldu.

WP, seçimle ilgili analiz haberinde, “2022 ara seçimlerinin Trump için neden felaket olduğunu” tartışmaya açarken, NYT, Trump’ın 2024 Başkanlık seçimlerinde aday olması halinde partiden rakibi olacağı tahmin edilen Florida’nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis'i, büyük bir ABD bayrağının yanındaki fotoğrafı ile “DeGelecek” şeklinde manşete taşıdı.

Fox Haber'in internet sitesinde de, "Trump'ın desteklediği adaylardan kazananlar zafer konuşmasında eski başkandan bahsetmiyor", "Trump'ın eleştirdiği Cumhuriyetçi Brad Raffensperger, Georgia'da yine kazandı” ve "Muhafazakarlar, Cumhuriyetçilerin ezici seçim sonuçlarının ardından Trump'ı işaret ediyor" şeklinde ifadelere yer verdi.

NYT, Trump'ın ara seçimlere kadar 2 yıl boyunca seçim kampanyalarında destek verdiği yaklaşık 330 adayın sandıkta beklediği başarıyı yakalayamadığını düşündüğünü ve seçim sonuçlarını Mar-a-Lago'daki malikanesinde hayal kırıklığına uğramış şekilde izlediğini öne sürdü.

SONUÇLAR BAŞ BAŞA

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, şu an Cumhuriyetçilerin elinde 49, Demokratların elinde 48 sandalye bulunuyor. Georgia, Nevada, Arizona eyaletlerinde ise sonuçlar henüz netleşmedi.

Mevcut düzende Senato'da 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongre'nin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

Kongre’nin Temsilciler Meclisi kanadında da şu ana kadar Demokratlar 176, Cumhuriyetçiler de 204 koltuğa ulaşmış bulunuyor. Temsilciler Meclisi’nde 218 rakamına ulaşan çoğunluğu elde ediyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD ara seçimlerindeki kritik eyaletlerden biriydi! Senato seçimleri ikinci tura kaldıABD ara seçimlerindeki kritik eyaletlerden biriydi! Senato seçimleri ikinci tura kaldı
‘Ölüler de güler’ paylaşımı şok etkisi yarattı! Müge Anlı canlı yayında böyle sordu...‘Ölüler de güler’ paylaşımı şok etkisi yarattı! Müge Anlı canlı yayında böyle sordu...
Dikkat! Bakanlık duyurdu: O ürünler toplatıldıDikkat! Bakanlık duyurdu: O ürünler toplatıldı
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd

En Çok Okunan Haberler

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay

Ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

İlginizi Çekebilir

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.