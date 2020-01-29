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ABD medyası, Trump'ın skandal Orta Doğu planını şüpheyle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 07:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı Amerikan medyasında geniş şekilde yer alırken, tek taraflı planın Orta Doğu barışına katkıda bulunacağı konusu ise şüpheyle karşılandı.

ABD medyası, Trump'ın skandal Orta Doğu planını şüpheyle karşıladı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'da açıkladığı tek taraflı Orta Doğu barış planı, Senatoda devam eden azil yargılaması haberlerine rağmen Amerikan medyasında geniş yer buldu.

Washington Post gazetesi, "Trump, işe yarayıp yaramayacağı şüphesi devam ederken İsrail-Filistin barış paketini açıkladı" başlığıyla verdiği haberinde, söz konusu planın İsrail'in istediği tüm unsurları sağladığına işaret etti.

Gazete ayrıca, hem Trump'ın içeride azil süreciyle uğraştığı hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi ülkesinde zor bir süreçten geçtiği bir dönemde planın açıklandığına dikkati çekti.

Aynı gazetede yer alan Ishaan Tharoor imzalı analizde de "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan planın, aslında iki tarafı bir araya getiren bir anlaşma dahi olmadığı belirtildi.

New York Times gazetesi ise söz konusu planı, "Trump, güçlü şekilde İsrail'i kayıran Orta Doğu planını açıkladı" başlıklı haberiyle okuyucularına duyurdu.

Planın uzun vadede nitelikli bir Filistin devletinin ortaya çıkmasına imkan vermeyeceğine vurgu yapan gazete, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun pazar günü Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini ilhak planına da dikkati çekti.

CNN kanalı da Trump'ın planıyla ilgili haberi, "Trump, İsrail'in ihtiyacını karşılayan ve hızlı şekilde Filistinlilerin reddettiği Orta Doğu planını açıkladı" başlığıyla verdi.

İsrail'in güçlü şekilde desteklendiği belirtilen haberde, planın Netanyahu'nun elini güçlendirecek bir şekilde ve dönemde açıklandığı vurgulandı.

NBC News kanalı, anlaşmanın Filistin tarafına belli koşullara bağlı olarak bir devlet olma imkanı sunarken, İsrail'in egemenlik haklarını en baştan ve kapsamlı şekilde tanıdığına işaret etti.

Muhafazakar Fox News de söz konusu anlaşmanın hem İsrail hem de Filistin tarafı için iyi bir anlaşma olduğunu savunduğu haberinde, "Filistinliler bu anlaşma fırsatını kaçırmamalı" yorumuna yer verdi.

ABD'nin önde gelen haber sitelerinden The Hill ise söz konusu planın uygulanması noktasında birçok soru işareti olduğunu, henüz İsrail tarafı ile Filistin tarafı arasında bir orta yol bulunamadığını belirtti.

Önde gelen bir diğer haber portalı Politico'da yer alan analizde, "Bu barış değil, bu güç" başlığıyla Trump'ın amacının Orta Doğu'ya barış getirmek olmadığı kaydedildi. Analizde, Trump'ın tek taraflı barış planının birçok amacının olduğu, ancak İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmanın bu amaçlar arasında yer almadığı vurgulandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Filistin israil

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