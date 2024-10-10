ABD, Milton Kasırgası için teyakkuza geçti! Şiddetli rüzgarla Florida'yı yıkıp geçebilir

Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi, Milton Kasırgası'nın Florida'nın Siesta Key kentinde kategori 3 seviyesinde karaya çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada rüzgarın hızının saatte 205 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.

RÜZGARIN HIZI 230 KİLOMETREYE KADAR ÇIKABİLİR

Yetkililer Milton Kasırgası'nın kategori 5 seviyesine yükselmesi durumunda ise rüzgarın hızının 230 kilometreye kadar yükselebileceğini aktardı.

Saatte 205 kilometre olarak ölçülen rüzgarın hızı saatler sonra saatte 165 kilometreye geriledi. Yaşanan bu gelişmenin ardından da kasırga kategori 2'ye gerilemiş oldu.

Kasırga nedeniyle Florida'da çok sayıda hortum meydana gelirken, en az 125 ev ciddi şekilde hasar aldı ve 1 buçuk milyona yakın konut ve iş yeri elektriksiz kaldı.

VALİ VATANDAŞLARI UYARDI: SIĞINAKLARDA KALIN

Florida Valisi Ron DeSantis bu akşam için tahliyenin tehlikeli olacağını aktardı ve vatandaşların sığınaklarda kalması gerektiği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden günler önce halka tahliye çağrısında bulundu ve "Bu ölüm kalım meselesi" demişti.

BİDEN, FEDARAL AFET İLANINI ONAYLADI

ValiDeSantis, kasırganın tehdit oluşturduğu 51 ilçe için olağanüstü hal ilan ederken, Başkan Joe Biden, Milton Kasırgası'nın neden olabileceği zararlara karşı önceden tedbir almak amacıyla federal bir afet ilanını onayladı. Bu karar, eyaletin kasırgaya hazırlık ve toparlanma sürecinde gerekli tüm yardımların sağlanmasına olanak tanıyacak.

TAHLİYE EMİRLERİNE UYMAYANLAR TEHLİKEDE OLACAK

Kasırganın şiddetli rüzgarları ve potansiyel olarak ölümcül fırtına dalgaları nedeniyle Tampa Körfezi ve çevresindeki birçok bölgede zorunlu tahliyeler başlatıldı. Yetkililer, kasırganın neden olacağı su baskınları ve yıkıcı rüzgarlar nedeniyle bölgedeki halkın güvenli bölgelere tahliye edilmesini hızlandırdı. Tahliye emirlerine uymayanların büyük bir tehlike altında olabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

KASIRGA SU BASKINLARINA NEDEN OLACAK

NHC'nin tahminlerine göre, Milton Kasırgası'nın getirdiği fırtına dalgalanması ve yükselen deniz suları, Florida'nın birçok kıyı bölgesinde hayatı tehdit eden su baskınlarına neden olacak.