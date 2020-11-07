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ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden seçildi: Joe Biden kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 21:10 | Son Güncelleme

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden oldu. Donald Trump'ı geride bırakan Joe Biden, ABD'nin 46. ve en yaşlı başkanı seçildi. Biden, ABD tarihinin en genç altıncı senatörüydü. İşte Joe Biden hakkında merak edilenler...

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden seçildi: Joe Biden kimdir?

Bütün dünyada adeta nefeslerin tutularak takip ettiği ABD seçimlerinde günler süren sürecin ardından kazanan Demokrat Joe Biden oldu. Peki Joe Biden kimdir, işte tüm detaylar...

JOE BİDEN KİMDİR?

Joe Biden, 1942 yılında doğdu. Amerikan tarihinin en genç altıncı senatörü seçildi. Biden, 2009 ile 2017 yılları arsında ise 47. ABD Başkan Yardımcısı görevini yürüttü. Demokrat Parti üyesi Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı. 2020'de Demokratların başkan adayı olarak, şu an başkanlık yapan Donald Trump'a, ABD Başkanlık Seçimlerinde rakip oldu. 23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

Son dakika! ABD medyası: Joe Biden ABD'nin 46. başkanı olduSon dakika! ABD medyası: Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu

EĞİTİM YILLARI

Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton, Pensilvanya'da İrlanda kökenli Katolik bir ailede dünyaya geldi. Babası bay Joseph Robinette Biden Sr., annesi ise bayan Catherine Eugenia Finnegan'dı. Valerie, James Brian, ve Francis W. isimlerinde üç kardeşi vardır. 1953'te ailesiyle beraber Claymont, Delaware'ye taşındı. İlk, orta, ve lise eğitimini Claymont'da alarak 1961'de mezun oldu. 1965'te Delware Ünivesitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesinden, avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington Hukuk firmasında çalışmaya başladı.

SİYASİ KARİYERİ

1970 yılında New Castle County Meclisine seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.

SENATÖRLÜK DÖNEMLERİ

3 Ocak 1973 tarihinde 31 yaşında iken Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkan yardımcısı olana kadar kalmıştır. Joe Biden, Senatörlük yaptığı dönemin önemli bir bölümünde, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeliğini ve başkanlığını yapmıştır.

2008 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koyduysa da 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.

BİDEN'IN ÖZEL YAŞAMI

Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B. (d. 1981) bir çocuğu olmuştur. Oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etmiştir.


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