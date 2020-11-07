ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden seçildi: Joe Biden kimdir?

Bütün dünyada adeta nefeslerin tutularak takip ettiği ABD seçimlerinde günler süren sürecin ardından kazanan Demokrat Joe Biden oldu. Peki Joe Biden kimdir, işte tüm detaylar...

JOE BİDEN KİMDİR?

Joe Biden, 1942 yılında doğdu. Amerikan tarihinin en genç altıncı senatörü seçildi. Biden, 2009 ile 2017 yılları arsında ise 47. ABD Başkan Yardımcısı görevini yürüttü. Demokrat Parti üyesi Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı. 2020'de Demokratların başkan adayı olarak, şu an başkanlık yapan Donald Trump'a, ABD Başkanlık Seçimlerinde rakip oldu. 23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

EĞİTİM YILLARI

Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton, Pensilvanya'da İrlanda kökenli Katolik bir ailede dünyaya geldi. Babası bay Joseph Robinette Biden Sr., annesi ise bayan Catherine Eugenia Finnegan'dı. Valerie, James Brian, ve Francis W. isimlerinde üç kardeşi vardır. 1953'te ailesiyle beraber Claymont, Delaware'ye taşındı. İlk, orta, ve lise eğitimini Claymont'da alarak 1961'de mezun oldu. 1965'te Delware Ünivesitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesinden, avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington Hukuk firmasında çalışmaya başladı.