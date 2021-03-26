ABD'nin Alabama eyaletini hortum vurdu: 5 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Meteoroloji Servisi, vatandaşlara “hortum acil uyarısı” yaparken eyalet genelinde 7 ayrı yerde şiddetli hortum oluştuğunu bildirdi.

Calhoun Polis Şefi Matthew Ware CNN’e yaptığı açıklamada, bölgelerinden geçen hortum nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ev ve binalarda da aşırı derecede hasar meydana geldiğini söyledi.

Birmingham bölgesi Ulusal Meteoroloji Servisi de Twitter hesabından halkı hortum tehlikesine karşı uyararak, “Evinizin bodrum katına inin, son dakikayı beklemeyin, kendinizi koruyun.” ifadelerini paylaştı.

Pelham şehrinde 30 ila 50 binanın hortumdan hasar gördüğü kaydedilirken, evlerin çatılarının uçtuğu, ağaçların ve elektrik direklerinin yıkıldığı kaydedildi.

17 BİNDEN FAZLA HANEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Poweroutages.us internet sitesi, Alabama’da 17 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini paylaştı.

Alabama Valisi Kay Ivery, özellikle Alabama’nın kuzeyindeki 46 bölgede hortum tehlikesinin yüksek oranda gece de devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji uzmanları, hortuma neden olan hava şartlarının yaklaşık 5,5 milyon kişiyi kapsayacak Alabama, Tennessee, Georgia gibi çevre eyaletlerde de etkisini sürdüreceği uyarısını yaptı. (AA)

