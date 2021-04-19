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  4. ABD’nin en yaşlı insanı Hester Ford, 116 yaşında öldü!

ABD’nin en yaşlı insanı Hester Ford, 116 yaşında öldü!

19.04.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin en yaşlı insanı olarak bilinen Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti.

ABD’nin en yaşlı insanı Hester Ford, 116 yaşında öldü!

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Charlotte kentinde yaşayan ve ülkenin en yaşlı insanı olarak bilinen Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti.

Ford’un 1904 yılında Güney Karolina’nın Lancaster ilçesinde doğduğu açıklandı. ABD medyası, Ford’un 14 çocuğu, 48 torunu ve torunlarının da toplam 108 çocuğu olduğunu bildirdi. Ford'un ayrıca 120 torun torunu bulunuyordu.

Ford’un net yaşı tam olarak bilinmezken, yetkililer, yaşlı kadının doğum belgesinde 15 Ağustos 1904 tarihinin yer aldğını ifade etti. ABD Gerontoloji Araştırma Grubu geçtiğimiz yıl Ford’u ülkede yaşayan en yaşlı insan olarak ilan etmişti.

EVİNDE SEVDİKLERİNİN YANINDA ÖLDÜ

Ford’un evinde çocukları ve torunlarıyla birlikteyken huzur içinde öldüğü bildirildi. Öte yandan, Hester Ford’un 45 yıl boyunca evli olduğu eşinin 1963 yılında öldüğü bilgisi paylaşıldı.

21 BAŞKAN GÖRDÜ

Hester Ford dünyaya geldiğinde Beyaz Saray'da Teddy Roosevelt, ABD Başkanlığı görevini yürütüyordu.

21 farklı ABD Başkanı gören Ford, ABD anayasasında 'kadınlara seçme ve seçilme hakkınının' verildiği 19. değişiklik gerçekleştirildiğinde 15 yaşındaydı.

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