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ABD'nin en yüksek ödülü: iPhone'un mucidi Steve Jobs'a ölümünden yıllar sonra Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi

08.07.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone'un mucidi olarak nitelendirilen, Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs ölümünden sonra ABD Başkanı Joe Biden tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi. Jobs, iPhone, iPod ve iPad gibi Apple'ın geliştirdiği pek çok ürünün arkasındaki beyin olarak tanınıyordu. Jobs'ın Kongre Altın Madalyası ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek sivil ödülü olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'na layık görülmesi sonrası Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ABD'nin en yüksek ödülü: iPhone'un mucidi Steve Jobs'a ölümünden yıllar sonra Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi

Amerikan teknoloji devi Apple'ın kurucu ortağı olan ve iPhone'un mucidi olarak da nitelendirilen Steve Jobs 2011 yılında 56 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Jobs, iPhone dışında iPod ve iPad gibi cihazlarla özdeşleşmişti. Buna ek olarak, Apple'ın geliştirdiği pek çok ürünün arkasındaki beyindi. Steve Jobs ölümünden yıllar sonra, takvimler bugünü gösterirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından büyük bir onura layık görüldü.

2011'DE ÖLEN STEVE JOBS, BAŞKANLIK ÖZGÜRLÜK MADALYASI İLE ONURLANDIRILDI

Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle Jobs'a Başkanlık Özgürlük Madalyası verdi. ABD Başkanlık Ofisi’nin açıklamasında, “Steve Jobs, Apple'ın kurucu ortağı, CEO'su ve başkanıydı, Pixar'ın CEO'suydu ve Walt Disney Company'de lider bir rol oynadı. Vizyonu, hayal gücü ve yaratıcılığı, dünyanın iletişim biçimini değiştiren ve bilgisayar, müzik, film ve kablosuz endüstrilerini değiştiren ve değiştirmeye devam eden icatlara yol açtı.” dedi.

Apple'ın şimdiki CEO'su Tim Cook ise Jobs'un ödülü hakkında açıklama yapmak ve duygularını paylaşmak için Twitter'dan bir mesaj yazdı.

Cook, paylaştığı mesajda "Bugün Steve, Amerika’nın en yüksek sivil onuru olan Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi. Dünyayı olduğu gibi değil, olabileceği gibi görmemizi isteyen bir vizyonerdi. Hatırasına değer veriyoruz ve mirasını geliştirmeye devam edeceğiz. dedi.

BAŞKANLIK ÖZGÜRLÜK MADALYASI NEDİR?

Vikipedi'ye göre Başkanlık Özgürlük Madalyası, Amerika Birleşik Devletleri başkanı tarafından verilen bir ödüldür. Kongre Altın Madalyası ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek sivil ödülüdür.

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Apple Joe Biden abd
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