ABD'nin en yüksek ödülü: iPhone'un mucidi Steve Jobs'a ölümünden yıllar sonra Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi

Amerikan teknoloji devi Apple'ın kurucu ortağı olan ve iPhone'un mucidi olarak da nitelendirilen Steve Jobs 2011 yılında 56 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Jobs, iPhone dışında iPod ve iPad gibi cihazlarla özdeşleşmişti. Buna ek olarak, Apple'ın geliştirdiği pek çok ürünün arkasındaki beyindi. Steve Jobs ölümünden yıllar sonra, takvimler bugünü gösterirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından büyük bir onura layık görüldü.

Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle Jobs'a Başkanlık Özgürlük Madalyası verdi. ABD Başkanlık Ofisi’nin açıklamasında, “Steve Jobs, Apple'ın kurucu ortağı, CEO'su ve başkanıydı, Pixar'ın CEO'suydu ve Walt Disney Company'de lider bir rol oynadı. Vizyonu, hayal gücü ve yaratıcılığı, dünyanın iletişim biçimini değiştiren ve bilgisayar, müzik, film ve kablosuz endüstrilerini değiştiren ve değiştirmeye devam eden icatlara yol açtı.” dedi.

Apple'ın şimdiki CEO'su Tim Cook ise Jobs'un ödülü hakkında açıklama yapmak ve duygularını paylaşmak için Twitter'dan bir mesaj yazdı.

Cook, paylaştığı mesajda "Bugün Steve, Amerika’nın en yüksek sivil onuru olan Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi. Dünyayı olduğu gibi değil, olabileceği gibi görmemizi isteyen bir vizyonerdi. Hatırasına değer veriyoruz ve mirasını geliştirmeye devam edeceğiz. dedi.

Today, Steve was awarded the Medal of Freedom, America’s highest civilian honor. He was a visionary who challenged us to see the world not for what it is, but for what it could be. We cherish his memory and we’ll continue building on his legacy. pic.twitter.com/G6cbBdGzvY