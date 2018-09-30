ABD'nin gözü kulağı bu olayda! Trump'ın adayı için FBI harekete geçti!

Bir yanda kasım ayındaki seçimler öncesinde Anayasa Mahkemesi’ne (Yüksek Mahkeme) muhafazakâr bir yargıç atamayı kendisine en önemli siyasi hedeflerden biri olarak koyan bir başkan. Onun aday gösterdiği muhafazakâr, aile babası, başarılı bir yargıç. Öte yanda o yargıcın kendisine lise yıllarında tecavüze kalkıştığını iddia eden psikoloji profösürü bir kadın ve başkaca taciz iddiaları. Açılan eski defterler, yargıcın geçmişini didik didik eden muhalif senatörler. Ve ortaya çıkan Hollywood senaryolarını aratmayacak bir gerilim. KİM DOĞRU SÖYLÜYOR ABD işte günlerdir bu kavgayla çalkalanıyor. Prof. Christine Blasey Ford (51), bizzat perşembe günü Senato’nun Adalet Komisyonu’nda yeminli ifade vererek ABD Başkanı Trump’ın Yüksek Mahkeme’ye yargıç adayı gösterdiği Brett Kavanaugh’ın lise yıllarında alkollüyken kendisine tecavüz girişiminde bulunduğunu anlattı. Yine Senato’da ifade veren Kavanaugh ise ‘yalan’ diyerek iddiaları reddetti. Kavanaugh, suçlamaları kendisine yönelik ‘hesaplı ve organize bir siyasi darbe’ olarak niteledi. Tartışma bir anda ABD’deki siyasi fay hatlarını da ortaya çıkardı. Muhalifler ‘Kava Nope’ diye pankart açıp ‘Kavanaugh ile olmaz’ diye protestolar düzenlerken Trump yanlıları ise atamaya tam destek verdi.

İLK OYLAMA YAPILDI Önceki gün Senato Adalet Komisyonu’nda yapılan oylamada Cumhuriyetçi 11 senatörün tamamı Kavanaugh lehine, Demokrat 10 senatörün tamamı ise yargıç aleyhine oy kullandı. Demokrat Partili Senatör Dianne Feinstein, Kavanaugh için “Bu komitede geçirdiğim 25 yıl içinde, bu şekilde agresif ve saldırgan tutuma sahip bir Anayasa Mahkemesi adayı görmedim. Bu kişi, bir yargıcın göstermesi gereken tarafsızlık hali ve dürüstlüğü yansıtmıyor” ifadesini kullandı. FBI SORUŞTURACAK Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham ise “İstediğiniz bu adamın hayatını mahvetmek, bu koltuğu açık tutmak ve 2020’de kazanmayı umut etmek” diye konuştu. Ancak Senato’dan emekli olmaya hazırlanan Cumhuriyetçi Jeff Flake’in yargıç için FBI soruşturması istemesi Kavanaugh karşıtlarını umutlandırdı. Bu kadar tepki üzerine geri adım atmak zorunda kalan Trump da Kavanaugh hakkında sınırlı soruşturma için FBI’a bir hafta süre tanıdı. Kavanaugh’ın atama için Senato’dan onay alması gerekiyor. BOŞALAN KOLTUK NEDEN ÖNEMLİ? 9 üyeli ABD Anayasa Mahkemesi’nde, Yargıç Anthony Kennedy’nin (82) emekli olacağını açıklamasının ardından kritik koltuk için Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında büyük bir rekabet başladı. Kürtaj, idam gibi birçok kritik konuda son sözü söyleme hakkına sahip Anayasa Mahkemesi’nde Kennedy dışında, 4 muhafazakâr, 4 liberal yargıç bulunuyor. Muhafazakâr olmasına rağmen konuya göre oy veren Kennedy’nin emeklilik kararı Trump’a Yüksek Mahkeme’ye iyice muhafazakâr bir karakter verme hedefini gerçekleştirmek için fırsat sundu.