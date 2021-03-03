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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 'kurşuna dizme' idam yöntemleri arasında

03.03.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 'kurşuna dizme' idam yöntemleri arasında

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde senato, idam yöntemleri arasına "kurşuna dizerek infazın" eklenmesine yönelik yasa tasarısını kabul etti.

Mahkumların kurşuna dizilerek infaz edilmesini öngören yasa tasarısı, senatodan oy çokluğuyla geçti.

Kurşuna dizerek infaz, zehirli iğne ile infazının yapılamaması durumunda elektrikli sandalyeye alternatif olarak idam yöntemleri arasına eklendi.

Güney Carolina'da mahkumların zehirli iğne ile elektrikli sandalye gibi idam yöntemleri arasında seçim hakları bulunurken, mahkumların zehirli iğneyle infazın mümkün olmadığı durumlarda bu yöntemi tercih ederek idamları erteletmeye çalıştığı belirtiliyor.

Vali Henry McMaster, temyiz hakları dolan ve idam cezaları onaylanan mahkumların infazlarının geciktiği gerekçesiyle senatoya idam yöntemlerinin artırılması çağrısında bulunmuştu.

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