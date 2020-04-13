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ABD'nin güneyinde kasırga felaketi: 6 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, Louisiana eyaletinde de yaklaşık 300 ev ve binanın hasar gördüğü bildirildi.

ABD'nin güneyinde kasırga felaketi: 6 ölü

Mississippi Acil Durum Yönetim Ajansı Direktörü Greg Michel, sert hava koşulları sebebiyle Walthall bölgesinde bir, Lawrence bölgesinde 2 ve Jefferson Davis bölgesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mississippi Valisi Tate Reeves, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eyalet genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle halkın sağlığını ve güvenliğini korumak için "acil durum ilan ettiğini" duyurdu.

Clarksdale bölgesi Belediye Başkanı Chuck Espy, kuvvetli rüzgarların, elektrik direklerini ve ağaçları devirdiğini belirterek, "Bunların zor zamanlar olduğunu biliyorum ve herkesten dua etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fırtına, Mississippi'yi etkisi altına almadan önce, meteoroloji servisi tarafından özellikle Louisiana'nın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve kasırganın görüldüğü belirtilmiş ve eyalette kasırga uyarıları yapılmıştı.

LOUİSİANA'DA ÇOK SAYIDA EV HASAR GÖRDÜ

CNN'nin haberine göre, Monroe şehri Belediye Başkanı Jamie Mayo, "Burada, sadece Monroe şehrinde en az 200-300 ev hasar gördü." dedi.

Fırtına nedeniyle şehirde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyleyen Mayo, acil durum ekiplerinin "ufak çaplı yaralanmalara" müdahale ettiğini, itfaiye ekiplerinin de mahsur kalan kimse olmadığından emin olmak için hasarlı binalarda inceleme yaptığını belirtti.

Binaların dış cephe kaplamasının söküldüğü ve inşaat artıklarının pistlere dağıldığı Monroe Havaalanı'nda uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, DeSoto ve Webster yerleşim yerlerinde de onlarca evin hasara uğradığını söyledi.

Diğer yandan, Alabama eyaletinin Morgan bölgesinde bir kilisenin çatısının ve çan kulesinin yıldırım isabet etmesi sonucu hasar gördüğü bildirildi.

WBMA-TV, kuvvetli rüzgarların Alabama'nın Walker bölgesinde binalara zarar verdiğini ve ağaçları devirdiğini aktardı.

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